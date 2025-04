O IGNORÀNCIA, O MALA FE. Una vegada més, i ja van...moltes, ERC i Junts, critiquen durament les xifres d’execució pressupostària de l’Estat a Catalunya, corresponents al primer semestre de 2024. A l’entorn del 20% a Catalunya, i del 57% a la Comunitat de Madrid. Un motiu més per inventar-se suposats tractes de favor a aquella comunitat, i de discriminació a la nostra. I ja està, tots satisfets d’haver donat una mostra més de ferocitat financera....encara que sigui una clara demostració d’ignorància o mala fe. O tot alhora. M’explico. I ho faig per cinquena, sisena o setena vegada, en aquestes mateixes pàgines de R7, en les quals algun periodista de la casa, i algun articulista habitual, coincideixen en fer les mateixes valoracions de crítica al partit socialista i als governs d’allà i d’aquí, per entendre que uns discriminen i els altres, accepten la discriminació. Però, és que qui conegui una mica, només una mica, el funcionament de les institucions, pot donar àmplia informació sobre que l’ execució pressupostària pot ser molt ràpida en uns casos i molt lenta en altres, sense que això pressuposi cap intencionalitat política , favorable o adversa. I arribat aquí, voldria deixar constància d’un tema essencial, per als no avesats a parlar de temes financers en administracions públiques. En els articles, abans esmentats, però molt especialment en les crítiques dels partits polítics, es deixa entendre que si es va en retard en l’execució pressupostària, al final acabarà al calaix general, sense complir els seus objectius. I això, és fals. Radicalment fals. I sorprèn que dirigents polítics que han ostentat elevats càrrecs governamentals, ho deixin entendre o directament falsegin la realitat. Que un pressupost contingui partides difícils d’executar, no vol dir que si no es fan de pressa i corrents, es perdin. En la majoria de declaracions, es deixa entendre que acabat l’any, sense haver gastat el que s’havia pressupostat, es perden les partides no gastades. En absolut, les inversions es poden haver retardat per múltiples causes com pot ser la necessitat d’haver de tramitar projectes urbanístics, mediambientals, o dur a terme expropiacions, etc. Aquests, son tràmits i gestions de llarg recorregut que poden durar mesos, i posposar les inversions previstes, però les partides es mantenen, encara que es gastin amb un o dos anys de retard. D’aquí que titlli les declaracions i acusacions d’ignorància o mala fe, perquè tots els qui les fan saben o almenys haurien de saber que els retards no comporten pèrdua de diner. Això és l’important i essencial, de manera que totes les acusacions son pura demagògia, destinada a produir mal rotllo i mantenir el relat de maltractament a Catalunya, per part del Govern central, quan està més que demostrat que el Govern Sánchez, compleix amb Catalunya, i el ritme d’inversions és el més alt, en decennis. Que ningú s’equivoqui ni es deixi enganyar. Els pactes del Govern central, es compleixen i suposen una injecció enorme en tota mena d’infraestructures, equipaments i serveis com feia una eternitat no es produïen . Que les gestions i tràmits son lents, no ho nega ningú, perquè les mesures contra la corrupció, han imposat punts que allarguen i compliquen l’execució de projectes, però això res té a veure amb les acusacions sense fonament de Junts i ERC.