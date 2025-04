NI L’ ANC NI JUNTS, MOUEN MULTITUDS. Res pitjor per mostrar feblesa que cridar a la mobilització i no surtin al carrer, ni un miler de persones. Es el que va passar el dissabte passat, 5 d’abril, a l’Estació de Sants. La crida feta per l’ANC, a la qual s’hi va apuntar Junts, pretenia ser una immensa mostra d’indignació i mobilització contra RENFE, contra el Govern Illa, i fins i tot contra ERC, per haver pactat amb el PSOE, el traspàs de Rodalies. Aprofitant les nombroses incidències, precisament en bona part, pel gran nombre d’obres de millora que s’estan duent a terme, creien que milers, molts milers de persones farien via cap a l’Estació de Sants, per mostrar múscul i demostrar que continuen sent el flagell contra els governs de Catalunya i Espanya. Ai las !!! No s’han donat compte que els temps han canviat i que la immensa majoria de catalans estan farts de tanta èpica, tanta cridòria i tants atacs per terra, mar i aire que al final no porten enlloc. O pitjor encara, porten a fer un estrepitós ridícul, com quan durant el sermó fet per Lluís Llach, arriba a dir que Catalunya porta 1.500 anys de colonialisme extern. Carai, vaig haver de llegir i escoltar tres o quatre vegades, aquesta afirmació, perquè com historiador, Lluís Llach, té molt per llegir, abans de tornar a dir coses com aquestes. On era Catalunya, i ja no diguem Espanya, 1.500 anys enrere? Es que al final batallarem contra els darrers romans de l’Imperi o els primers visigots. No sé què ens hem perdut pel camí, però a l’hora de buscar “culpables” a la nostra situació i a la de Rodalies, caldrà mirar com van fer els romans les seves vies de comunicacions. Bé, deixem que s’esplaïn i vagin fent crides a la revolta, amb tant d’èxit com el del dia 5. La mobilització va quedar per sota, molt per sota del miler de persones, de manera que els mitjans de comunicació van haver de resoldre el comptatge, amb “uns centenars de persones”. I el tema no és menor perquè queden enrere, molt enrere els temps en que similars xifres eren multiplicades per quatre o cinc, pels mitjans de comunicació afins, començant per TV3 que va ser un dels principals altaveus, a l’hora de falsejar dades. Ara, ja no s’atreveixen, ni TV3 ni altres mitjans que tenen por a fer el ridícul perquè saben que la gent ha esdevingut més crítica i rigorosa envers determinades accions i actuacions. Es evident l’ intent de l’ANC, i amb ella de Junts, i del partit, emmascarat en entitat cultural, Òmnium que s’apunta a gairebé tots els esdeveniments, però que ara prefereix no cremar-se tant, a la vista de com van les coses. En fi, veurem nous intents, sobretot aprofitant algunes carències que hi son, però que son conseqüència de la feina que es fa des del Govern, per arreglar infraestructures, equipaments i serveis que cap dels governs anteriors havia entomat, ni resolt. I aquí, ben poc pot dir Junts, perquè és un dels grans culpables.