JUNTS ENTRA EN PÀNIC. El pitjor que li pot passar a un partit és fiar-ho tot a una sola carta, i veure després que s’ha equivocat i que tot li surt al revés de com havia previst. Es el que li passa a Junts, una vegada comprova, enquesta rere enquesta que en comptes de pujar, baixa i que a més, la seva estratègia, fa aigües per tot arreu. No volen assemblar-se a l’antiga Convergència ni a l’actual ERC, de manera que copien més aviat els fons i formes de l’antiga CUP que no pas, res de nou. I a més a més, veuen com l’actual CUP renega d’estar contra tot i tothom, i comença una nova etapa amb ganes de participar dels grans temes que realment preocupen a la gent. Però, si ja és dolent haver equivocat l’estratègia, pitjor encara és no voler-la variar, perquè l’enfonsament electoral, és segur. I si algú té algun dubte que miri totes les enquestes, privades i públiques del darrer any. En totes elles, Junts perd vots, principalment a favor d’Aliança Catalana, però no només cap a ella, també n’hi ha d’altres que es queden a casa. I si preocupant son els indicadors de tendència, encara ho és més, el què passa en el món municipal. Junts, va presentar 728 candidatures a les municipals de 2023, i presideix 368 ajuntaments. Aquesta, és la gran força territorial que també trontolla a la vista del desacord de molts alcaldes amb l’actual trajectòria nacional i estatal. Més en privat que no pas en públic, son molts els alcaldes que no veuen clar el camí de Junts per a recuperar el Govern de la Generalitat. Les enquestes els donen la raó i d’aquí les peticions de variar el rumb, ara que hi son a temps. Estem just a l’equador del mandat municipal. Han passat dos anys i en queden dos més per tancar-lo. Des d’ara, tot depèn del compte enrere, per poder recollir els fruits de la feina feta. I de feina se n’ha fet, però sense grans projectes ni grans il•lusions. Es cobreixen etapes però com a partit municipal, no se’l veu gaire per enlloc. Es per tot plegat que Jordi Turull ha emprès una mena de circuit per tot el país, amb reunions a nivell municipal i comarcal per aixecar els ànims, i explicar les raons de la seva estratègia, la del partit, més que la d’ell en particular. Però és clar quan hi ha bandades a un costat i a l’altre, els èxits no s’aprofiten i és que només surt el partit pels conflictes, tensions i negociacions amb seu al Congrés de Diputats, amb algunes ramificacions cap a Waterloo. Res, realment rellevant de cara a millorar resultats en unes municipals. I aquí rau el problema. Retrocedir en llistes i en resultats, suposaria una demostració clara de decadència, molt perillosa per encarar les properes eleccions al Parlament. En això estan. Frenar el desànim i evitar desercions. Encara és d’hora per donar xifres, però quan un partit perd pistonada, la perden els qui en formen part, i ràpidament produeix una reducció de presència. Es el que pronostiquen tots els experts, a la vista de les enquestes. Menys llistes, menys càrrecs institucionals i pèrdua de pes en els tres nivells polítics: municipal, nacional i estatal.