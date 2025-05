EL SEMPITERNO DÉFICIT DE CARGOS ESENCIALES. Ni en cuarenta y cinco años hemos sido capaces de resolver uno de los déficits más dañinos para el funcionamiento de las entidades locales, en su conjunto. Se llamen ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones o consorcios y mancomunidades. En todos ellos, hay una figura esencial que es básica para que pueda funcionar: el del secretario. Y con él, el interventor y el tesorero. Todo en función de la magnitud de la entidad local. Pues bien, España tiene 8.132 ayuntamientos, de los cuales, 947 están en Cataluña. Tanto en el ámbito global estatal, como en el particular de Cataluña, el déficit de estos cargos municipales es brutal. Se cuentan por miles los que faltan para cubrir el territorio nacional. Y el problema no viene de ahora sino es histórico. En mis 40 años de cargos municipales siempre he asistido a constantes problemas para cubrir las plazas vacantes, en el propio municipio, o en los de la comarca, región o país. Siempre hay muchas más plazas a cubrir que candidatos a cubrirlas. ¿Por qué se produce este efecto? No será por los ingresos que reciben, porque son cuantiosos, e incluso mucho más relevantes que los propios de sus jefes políticos, sean alcaldes, concejales, diputados o presidentes. Entonces, ¿a qué viene este déficit? Pues, a una falta clara de promoción y conocimiento de estas profesiones que deberían ser objeto de campañas en todas las universidades para que estudiantes de derecho, de económicas o similares, se interesasen en concursar a las oposiciones y optaran por esta vía profesional. A falta de nuevas promociones, se debería resolver el déficit de forma provisional, utilizando vías similares a las de la Justicia con turnos, abiertos a profesionales debidamente preparados. Para ello, se podrían habilitar técnicos en administraciones públicas, abogados y economistas con práctica en administraciones, e incluso profesionales administrativos con suficientes años en alguna administración como para poder ejercer de secretario – interventor, en alguno de los más de 4.000 ayuntamientos de municipios de menos de 500 habitantes. Todo, con tal de huir de la actual situación de plazas por cubrir que paralizan a miles de ayuntamientos en toda España y de varios cientos en Cataluña. Aquí, en Cataluña, actualmente hay un déficit de unas 600 plazas que van a llegar a las 1.360 en los próximos años, debido a la jubilación de un amplio sector de profesionales. Las diputaciones no actúan en el ámbito de sus competencias y prefieren conceder ayudas a los ayuntamientos, en vez de cubrir las plazas vacantes, para ello alegan que no encuentran profesionales, y dejan en manos de los ayuntamientos encontrarlos. Misión imposible porque simplemente no hay, o al menos no hay suficientes. Es así como se acumulan plazas y son muchos los secretarios que llevan dos o tres plazas, agrupando secretarías. En fin, son apaños que parecían provisionales años atrás y se han convertido en habituales y permanentes. Alguna solución inmediata hay que habilitar y considero la más rápida, la de autorizar cargos subalternos para que ocupen los principales, por lo menos hasta no haya suficientes candidatos para cubrir todas las plazas vacantes. Visto lo visto, esto no va a pasar en los próximos ocho o diez años. Aceptemos, pues, la realidad y resolvámosla. Si los cargos son obligatorios, hay que proveerlos. Y si no se es capaz de hacerlo por las vías habituales, hay que buscar otras de excepcionales. Pues bien, ¿a qué se espera para hacerlo?