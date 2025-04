BORREDÀ, COMPRA UNA CASA DESHABITADA, A LA FUNDACIÓ SALARICH – CALDERER DE BAGÀ. L’Ajuntament de Borredà, ha comprat una casa deshabitada, situada en el carrer de Dalt, 2, propietat de la Fundació Salarich – Calderer, de Bagà. Aquesta casa, consta de planta baixa, i dues plantes pis, cadascun d’uns setanta m2, aproximadament. Fa una vintena d’anys que no ha estat habitada. La decisió de l’Ajuntament, ve motivada per la voluntat de disposar d’alguns pisos, per poder oferir a persones interessades en instal•lar-se en el poble, a la vista de la manca de pisos de lloguer. La intenció és redactar i aprovar una normativa, per aplicar a les persones interessades, en llogar-los. La compra s’ha fet per un import de 60.100 euros, obtinguts d’un ajut de la Diputació de Barcelona. Una vegada produïda la transmissió de la propietat, l’arquitecte municipal, redactarà el projecte de rehabilitació, per la qual cosa es demanarà un altre ajut a la mateixa Diputació o a la Generalitat, per dur-la a terme en els propers mesos. La previsió inicial, és de poder disposar d’aquests dos pisos, per a meitats de l’any vinent, i tenir-los llogats, a finals de 2026. Aquesta, és la segona actuació municipal, a nivell immobiliari, després de la compra feta de la casa històrica, coneguda per Can Font. La primera actuació sobre aquesta finca ( Can Font), està prevista per aquest any, amb una primera inversió destinada al reforç de la coberta i les estructures, per a posteriorment decidir el destí global. S’espera disposar, en les properes setmana d’un pla director, adjudicat per la Diputació de Barcelona, a una empresa especialitzada. L’interès del primer projecte ( C/ de Dalt) és una major immediatesa i la voluntat de recuperar vida i activitat, en un dels espais emblemàtics del nucli antic: La Placeta. La casa adquirida, es troba just a la cantonada amb el carrer de Dalt. Borredà, abril de 2025