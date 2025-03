RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO. No hay acuerdo total, sobre la fecha en que todo derivó, hacia la ruptura con el Estado. Unos, la sitúan a principios de 2011, otros en el 2012 o 2013. Sea cual sea, lo cierto es que en Cataluña estuvimos doce o trece años, en batallas diversas y dispersas que produjeron una de las etapas más oscuras, de nuestra historia contemporánea. En anteriores artículos, he dado cuenta de todos los males producidos, muchos de los cuales tardarán años en ser compensados, pero lo que sí estamos viendo, es el cambio total de tercio, por parte del gobierno presidido por Salvador Illa. Había tanto afán en recuperar la normalidad, que en seis meses, estamos en otra órbita. El proceso queda tan lejos y tan olvidado que nadie lo menta para no ser acusado de “indepe frustrado”. Y hay muchos miles de desencantados, frustrados e indignados, pero ya no aceptan volver a ser engañados. Muchos miran, más o menos pasivamente, el retorno a la plena y total normalidad. Cataluña, vuelve a estar presente en todas las reuniones, comisiones, foros nacionales e internacionales para hablar, dialogar y acordar temas importantes para la vida de los que aquí viven y trabajan. A pesar de no disponer de presupuesto 2025, el Govern está desplegando una actividad increíble en todos los ámbitos y sectores. No hay tema que no se haya recuperado y esté siendo estudiado para su futura resolución. La presencia de numerosos ex alcaldes y técnicos municipales, ya muy bregados en la gestión pública, facilitan la comprensión y toma de decisiones. Y las hay, a centenares. Además, se han recuperado las comisiones bilaterales Estado – Generalitat, paralizadas por el proceso, y todas están dando importantes frutos que se traducirán en proyectos y servicios dentro de unos meses o años. En todo caso, había mucho por recuperar y se está haciendo a marchas forzadas. Si bien no se dispone de una mayoría parlamentaria, el hecho de tener en el gobierno un único partido ayuda a la hora de proponer y priorizar la acción de gobierno. Recuerdo los años de Tripartito con los presidentes Maragall y Montilla en que todo, absolutamente todo, se debía estudiar, debatir y batallar para llegar a simples acuerdos de priorización de objetivos. Ahora, esto no sucede, si bien hay que negociar con los grupos parlamentarios de ERC y los Comunes, para asegurar su aprobación en el Parlamento. La prudencia y la insistencia de Illa por dar cumplimiento a los pactos de investidura permiten avanzar con sigilo, pero de momento con cierta seguridad. Próximamente se deberá dar curso a un suplemento de crédito por un monto de 4.000 millones, esenciales para mantener la actividad de la estructura administrativa. En cuanto a los resultados de las negociaciones con el gobierno central, hay que reconocer que son excepcionalmente amplios y positivos. No solo en materia de seguridad con la autorización para llegar a los 25.000 Mossos de Esquadra (CME) la policía catalana, para 2030, o iniciar los trámites para conformar el consorcio Estado – Generalitat, responsable de gestionar todos los impuestos, incluido el IRPF. Una operación de gran complejidad que precisará de varios ejercicios antes de que pueda ser integral. . Y, por supuesto, se cumple escrupulosamente con las obligaciones de protocolo, representación y presencia en los foros nacionales e internacionales, con especial incidencia en las instituciones europeas. No solo para conseguir la presencia del catalán y con él, de las otras lenguas oficiales, sino también para obtener el máximo de ayudas, para los múltiples proyectos municipales y autonómicos. En definitiva, hemos dejado atrás al proceso, y la mirada está en el presente y futuro inmediato. Francamente, para los que nos gusta la historia, el momento actual se parece cada vez más, a los años de actividad de la Mancomunidad de Cataluña, presidida por Prat de la Riba. Sin grandes competencias, logró sumar las cuatro diputaciones, y planificó grandes proyectos que todavía hoy, producen admiración por innovadores y ambiciosos. Estamos en una especie de reedición, con muchos más medios y competencias. Ahora, lo importante es saber avanzar, consiguiendo sumar suficientes apoyos como para no descarrilar.