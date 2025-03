NUEVA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL PARLAMENT, SOBRE ESPIONAJE E INFILTRACIONES POLICIALES. Nadie podrá alegar aburrimiento ni falta de novedades en la política catalana, si hacemos caso a las propuestas de los partidos independentistas. Hace un par de semanas los grupos parlamentarios de Junts, ERC, Comuns y CUP, entraron en el registro del Parlament, una propuesta de creación de una nueva Comisión de investigación, para esclarecer casos de supuesto espionaje del Estado, a movimientos y entidades independentistas, y sobre infiltraciones policiales en estos movimientos políticos y sociales. Sumados todos los diputados que tienen, no llegan a los 68, de la mayoría absoluta de la Cámara Catalana, pero se acogen a otra cláusula del reglamento, según la cual, si tres grupos parlamentarios piden la constitución de una comisión, se aprueba la petición. Pues bien, en pocos días se deberá constituir y se darán los nombres de sus componentes, algunos de los cuales ya han avanzado que piensan pedir las comparecencias de Mariano Rajoy, el ministro Grande – Marlaska, Soraya Sáenz de Santamaría, y un largo etcétera que próximamente darán a conocer. Ya avanzo, para los no duchos en cuestiones parlamentarias de cámaras regionales, que por muchas comparecencias que se pidan, los llamados a declarar, no tienen obligación de hacerlo. Así, pues, estamos ante otro brindis al sol, muy propio de los partidos independentistas en su lucha contra la pérfida España que les ha perseguido por tierra, mar y aire, haciendo uso de todo tipo de triquiñuelas para obtener información y poderles llevar ante los tribunales. Los cuales, a su vez, están al servicio de la causa en su larga, persistente y permanente persecución de unos partidos que solo luchan por “nuestra libertad”. Se supone la de todos los catalanes. En fin, me permito tocar este tema porque contiene ingredientes propios de novelas de intriga, drama, comedia y vodevil. De entrada, según los peticionarios de la comisión de investigación, habría que cuestionar, y no solo eso, sino modificar todos los protocolos que han regido las formas de espionaje en los últimos siglos. Sí, sí, han leído bien, cuestionan todo lo visto y escrito por todos los grandes del espionaje, por considerar inaceptables sus métodos, sus triquiñuelas y su total falta de ética. ¿Por qué lo digo? Porque en este espionaje de elementos del CNI, Policía Nacional y Guardia Civil, ha habido transgresiones increíbles, inaceptables, imposibles de concebir y aceptar. Y, ustedes se preguntarán, qué ha pasado para llegar a semejantes conclusiones. Pues bien, algunos de los infiltrados e infiltradas congeniaron con el “enemigo” hasta el punto de tener relaciones carnales, sin saber que eran objeto de “uso indebido” del cargo y de los objetivos perseguidos. Se supone que ninguno de los acusadores ha ido al cine para ver la magnífica película “Infiltrada”, de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo de la agente de la Policía Nacional que se infiltró en ETA y consiguió desmantelar el comando Donosti, entre otros logros. Hasta aquí se podía llegar, claman los independentistas. ¿Dónde se ha visto que agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, lleguen a tamañas argucias, para obtener información? ¡Se van a enterar! Llamaremos a todos los capitostes para que den explicaciones y de sus confesiones extraeremos denuncias para llevar ante los tribunales, y como no nos fiamos de los españoles (tribunales) pues iremos a los europeos. Nadie piense que estoy fabulando, o preparando alguna novela de ciencia ficción. No, no, la comisión se va a constituir, y harán largas listas de responsables máximos de los gobiernos centrales, y de los responsables de CNI, Policía Nacional y Guardia Civil, para desenmascarar a los agentes que perpetraron tamaños abusos, al tener relaciones con los investigados sin decirles que eran agentes infiltrados. Según ellos, el espionaje debe tener unos códigos muy claros y transparentes, donde no quepa el engaño ni las transgresiones de amistad y sexualidad. Consideran muy graves estas confraternizaciones entre adversarios, por el hecho de que una parte, era desconocedora de las aviesas intenciones de la pareja elegida. Así estamos de ocupados, en Cataluña, en un Parlament que, a falta de más dedicación y rigor por parte de la oposición, hay que buscar distracciones para consumo interno. Y nadie piense en cuestionar estas iniciativas porque son defendidas a capa y espada en todos los medios de comunicación que se atreven a hablar de ellas. Cierto que son pocos, y si no tuvieran, todavía el eco de TV3, pasarían sin pena ni gloria. De todas formas, no deja de ser duro tener que escribir crónicas como ésta, porque ni los impulsores imaginan que el mismo Cuerpo de Mossos d’Esquadra (CME) seguro tiene infiltrados, en múltiples movimientos de todo tipo, además de otros en los bajos fondos. No entender, no saber cómo deben actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para prevenir y protegernos de todo tipo de peligros, parece increíble, pero así es. Una muestra más de que no están preparados para gobernar, ni asumir puestos de responsabilidad en instituciones regionales ni nacionales. De momento, visto lo visto, están muy lejos de recuperar el Gobierno de Cataluña.