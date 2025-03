LA INEPTITUD, MATA. Los que hemos ostentado responsabilidades de gobierno, hemos tenido claro que para ciertos puestos no se pueden colocar ni personas mediocres ni ineptas, porque el resultado puede ser catastrófico. Si alguien tenía alguna duda de este principio, básico y elemental, que observe con detalle todo lo sucedido durante la tragedia de la Dana, en Valencia. Simplemente, con algunos cargos preparados y eficientes, habrían podido subsanar la ausencia del presidente Mazón. Dicho esto, quede claro que es del todo incomprensible su ausencia, hasta la tarde – noche, sea cual sea la hora, en que llegó al CECOPI. De todos los accidentes y tragedias hay que extraer lecciones para el futuro, y la primera y principal es que en caso de advertencia severa, todo el mundo ha de estar en sus puestos, en los que ha de regir el principio de autoridad. Sea la emergencia por lluvias, inundaciones, incendios u otras catástrofes. Y los cargos políticos, han de disponer de los correspondientes informes de los técnicos, expertos en cada materia. Escucharlos, pedir consejo, pero al final decidir, según el propio criterio. Y ante la duda, es mejor actuar con contundencia que ser timorato o poco decidido por el temor a críticas y descalificaciones. Va en el sueldo, ser criticado e incluso recibir lecciones de personas que creen saberlo todo. Al final, lo que cuenta son los resultados y una sola vida salvada, justifica cientos de molestias o incomodidades. Esto es lo que me viene a la cabeza, cada vez que escucho o veo imágenes de la tragedia de la Dana. ¿Cómo es posible que ningún cargo político, se pusiera al mando y lanzara avisos, aunque para algunos parecieran tempranos? Por muchas vueltas que le doy al tema, no lo entiendo. Solo se puede comprender por la falta de formación y preparación, de los cargos políticos, y el pánico a tomar decisiones. No es fácil ocupar un cargo público. Si alguien lo dudaba que se ponga a mirar y escuchar a la treintena de personas que se encontraban en el CECOPI. Queda claro que si nadie toma el mando, los datos se van pasando de unos a otros sin que sirvan para decidir. Y, en política, la decisión ha de ser bien fundamentada, pero, a tiempo de que sirva para resolver el problema o por lo menos minimizarlo. Es terrible ver los resultados de la ineptitud, pero esta tragedia tiene que servir para dejar clara la necesidad de contar con los mejores, para los puestos de responsabilidad. Sobre todo cuando las competencias son propias y no se pueden trasladar a otros niveles. Además, si una ventaja se tiene, son las mejoras técnicas, en materia de prevención y avisos, que permiten una mejor reacción. Podemos comprender la indignación a la vista de imágenes que deberían haber activado el sistema de avisos, unas horas antes. ¡Cuan diferentes habrían sido los daños personales!