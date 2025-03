LA BATALLA POR EL RELATO, EN CATALUÑA No pasa día sin algún enfrentamiento entre Junts y ERC, en su lucha por el relato. Cada uno pretende superar al otro en propuestas, exigencias e inventos varios, para aparecer como el más atrevido e intransigente. Cuesta digerir tantos improperios y tantas acusaciones, muchas veces, absurdas. Las últimas batallas, han sido por la famosa quita de la deuda del FLA, en la cual Cataluña obtiene una condonación de 17.104 M. El primero en salir fue Oriol Junqueras, sacando pecho del resultado de la negociación, invocando la mejora en más de dos mil millones. Al principio de hablaba de 15.000 M, cuando al final han sido 2.104 más. La segunda CA beneficiada, después de Andalucía. Esta información dio pie a un largo proceso de críticas, acusaciones y desplantes al Gobierno, por considerar que, la máxima beneficiaria, era Cataluña, cuando las cifras dejan identificados a todos los beneficiarios. De todas formas, el hecho de que el tanto fuera para ERC, en Cataluña, motivó la amenaza de votar en contra por parte de Junts. Rebajaron la euforia tanto que incluso amenazaron en votar en contra, a la vista de un nuevo “café para todos”, según ellos. La polémica no fue a más, obligando a Puigdemont a intervenir, para aceptar que mejor una quita del 22% que ninguna, aunque lo deseable y exigible, según él, era la condonación total de la deuda y no solo una parte. Todo apunta a que finalmente no pondrán en peligro esta condonación y ofrecerán su voto, el día que llegue al Congreso. Nadie entendería un rechazo a una medida tan relevante. Apuntado este tanto a ERC, Junts tenía que sacar otra exigencia para tener sus minutos de gloria, en los principales medios de comunicación. Nada mejor que hablar de nuevo del estado de salud del catalán que según la última encuesta no es bueno. Hay claras carencias en los recién incorporados al país. Cataluña ha aumentado su población en más de dos millones, en menos de veinte años. Y muchos, provienen de países latinoamericanos, con gran facilidad para la integración pero en idioma castellano. Esta realidad y la falta de plazas en los consorcios de normalización lingüística, han obligado al Govern a incrementar la dotación presupuestaria y las plazas disponibles para aprender el catalán. También han vuelto a quejarse por no haber conseguido la oficialidad del catalán en los órganos europeos, como si un objetivo como éste, fuera fácil e inmediato. Son múltiples las gestiones para conseguirlo. Pero los tiempos y dificultades no frenan la insistencia y en cada sesión del Parlament, vuelven a la carga. Y en esta carrera por el relato, les cuesta aceptar que los mayores logros, llegan de la mano del Govern, del presidente Illa, con la reactivación de las comisiones bilaterales, Estado – Generalitat, las cuales ofrecen múltiples resultados prácticos. Uno de los más comentados y buscados: el incremento de plantilla de los Mossos d’Esquadra (CME) la policía catalana que podrá llegar a los 25.000 agentes, para 2030. Esto permitirá, no solo aceptar las competencias en puertos y aeropuertos, si no que a la larga podría colaborar con Guardia Civil y Policía Nacional, en el control de fronteras. También de estas comisiones salió la propuesta de aumentar en 69, los juzgados actuales de Cataluña, a la vista del incremento de población que este año ha sobrepasado los ocho millones de habitantes y también para luchar mejor contra la reincidencia. Lo que deriva de esta agitación, es que el Govern del presidente Illa, va haciendo su camino, con buena sintonía y efectividad con el Gobierno central, sin ruido ni excentricidades, a pesar de que a su lado tiene a los dos principales partidos en la oposición que precisamente buscan todo lo contrario. ¿Hasta cuándo? Hasta final de legislatura en Cataluña, y lo mismo en España. Mucho movimiento, crítica y griterío pero ningún paso para tumbar legislaturas. No les conviene ni aquí ni allí. Así pues, continuaremos bajo la misma tónica.