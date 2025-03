ISRAEL ,JA NO POT JUSTIFICAR RES. La sintonia i simpatia tingudes amb Israel, per raons d’història convulsa i dramàtica, s’ha convertit en ràbia i indignació per accions que mai haguéssim pogut imaginar, per part d’un poble que havia patit les pitjors atrocitats. Volíem creure que havien quedat vacunats contra la injustícia, la crueltat i les morts d’innocents. Ho sento, però ja hem superat fa temps, tot el que podíem imaginar. No hi ha cap argument, cap excusa per a massacrar població civil, sota qualsevol motiu i moment. Tampoc el poble jueu pot donar les culpes al seu primer ministre, perquè en aquests atrocitats hi participen centenars de milers de persones: civils i militars que les preparen i les perpetren. No es pot mirar cap un altre cantó, perquè la culpa, és col•lectiva. I aquest és el gran drama per a tots els que durant anys vam patir, al costat d’ells, per tot el que els havien fet. Ara, no tenim arguments ni justificacions per a admetre que sota l’excusa de perseguir un terrorista, s’hagi de bombardejar tot un hospital, un col•legi o un munt de tendes de campanya. Si algú creu que admetrem proporcionalitats entre el terrorisme d’uns i les accions dels altres, s’equivoca. Fins i tot les guerres tenen un mínim de regles que s’han de respectar i complir, i ara i aquí, Israel les ha incomplert totes. Hi ha ànims de genocidi i ànims expansionistes per anar cap al “Gran Israel”. No en tenen prou amb una terra d’acollida, sinó que la volen ampliar, fent fora als qui durant segles n’han estat els seus habitants. Invocar deus o destins universals, no serveixen per a tapar les atrocitats comeses. Han generat un odi que s’estendrà per tot el món durant decennis, i palestins de dintre i fora, i altres països veïns invocaran la revenja, per a quan el moment els sigui propici. Si algú pensa que les actuals accions portaran seguretat al país, s’equivoca radicalment, perquè és tan el dolor infligit que noves generacions actuaran en conseqüència. I en aquesta bogeria, també els EUA rebran les conseqüències. Tard o d’hora, tots els països ni que es creguin imperis, tenen les seves febleses. Serà en aquell moment quan rebran dura venjança pels danys infligits. No es poden apagar incendis, posant més combustible sobre el terreny. Israel, ha perdut en dos anys, simpaties i complicitats d’arreu del món. Ja no es buscaran productes ni serveis d’aquesta procedència, al contrari, es rebutjaran com a mesura per a fer pagar tanta maldat produïda. I sinó paren aquesta bogeria, ells mateixos cauran en autoritarismes contra els quals havien lluitat. L’enemic el tenen dintre mateix, i sinó el paren, se’ls emportarà cap a destins mai imaginats. La pau no es construeix amb bombes ni amb genocidis. Les justificacions no tenen cap credibilitat. Israel ha entrat en un infern, del que li costarà molt sortir-ne.