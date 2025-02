TENIM O NO TENIM FIBRA ÒPTICA ? Semblaria fàcil respondre a aquesta pregunta, no?. Doncs, no. Porto més d’un any i mig, en aconseguir saber, què va fer l’anterior Govern de la Generalitat, en matèria d’extensió de la fibra òptica a tot el país, i molt especialment a les comarques de muntanya. Suposo que tothom ha vist empreses foradant els vorals de les carreteres per a ubicar-hi unes fundes per a passar-hi diversos cables, com també fent arquetes de registre, cada cinc-cents o mil metres, i al final, cobriment amb formigó de la rasa i col·locació d’una línia blava per indicar que per allà passa la xarxa. Doncs bé, a la vista de les obres i de les informacions que es donaven als mitjans de comunicació, vaig voler parlar amb algú del Govern Aragonès, perquè m’expliqués el ritme de connexió de fibra, als diferents pobles de la comarca del Berguedà. Impossible, aconseguir aclarir els dubtes. Ni per part del Govern ni per part d’empreses gestionadores de connexions perquè cadascuna explicava la cosa, segons ho havia entès, o li havien dit o ho havia sentit. Cada tres o quatre mesos, demanava a alcaldes, regidors i potencials usuaris si ja gaudien d’aquest servei en el seu municipi, i el silenci era la resposta. Silenci i misteri sobre perquè encara no tenien el servei en funcionament i misteri sobre les condicions per fer la connexió perquè hi havia teories per a tots els gustos. Doncs bé, arribat el nou Govern, el primer que vaig fer va ser enviar una petició d’informació al més alt nivell per a poder traslladar aquesta informació a un bon nombre d’ajuntaments, interessats en el tema. Finalment, el passat dia 3 de febrer, es va donar a conèixer la situació actual i les previsions del Govern per a disposar d’aquest servei essencial, en tots i cadascun dels municipis de la Catalunya Central, sí, però també, a nivell de tot el país. A nivell de xifres, les que més impacten, és saber que calen noves inversions per un import de 100 milions d’euros, i sumar 1.400 quilòmetres, al desplegament ja fet. D’aquesta manera, tota l’extensió sumarà un global de 8.000 quilòmetres de cable en el conjunt de Catalunya. Per a concretar una mica més, se’ns ha avançat que vint municipis disposaran d’aquest servei dintre d’aquest any 2025, i poc a poc s’anirà avançant fins aconseguir el 100% de cobertura, dintre de l’actual legislatura. Son paraules d’Albert Dalmau ,Conseller de la Presidència. També segons ell, les inversions previstes, permetran posar un punt de servei en 120 municipis que encara no el tenen. S’agraeix, no solament tenir informació, al més alt nivell, sinó tenir terminis concrets de disponibilitat del servei. Tots els pobles l’esperen amb gran esperança, no solament de millorar les prestacions que ara tenen, sinó perquè permetrà que professionals diversos es puguin plantejar venir a viure a pobles petits, i treballar, en condicions similars, a les d’una ciutat. Si ara tenim clars desavantatges, és en noves tecnologies i canvia radicalment disposar de les prestacions de la fibra òptica o no tenir-ne. Ha costat arribar fins aquí, però la crida feta, a reclamar informació i solució, ha donat els seus fruits.