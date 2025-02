REPLICAR MOSSOS. Tots els qui hem tingut càrrecs executius, en diverses institucions de Catalunya, quedem bocabadats davant les improvisacions de Junts, pel que fa peticions de noves competències i destins pel Cos dels Mossos d’Esquadra (CME). Dona la sensació que més que governar, Junts ha ocupat càrrecs de govern, que no és ben bé el mateix. Governar, vol dir planificar, programar, decidir i actuar sobre l’àmbit competencial que correspongui. Tot el contrari a improvisar. Ho dic, a la vista de l’entestament perquè el CME assumeixi, de pressa i corrents, competències i serveis en ports i aeroports, i fins i tot en fronteres, oblidant que no hi ha cap tècnica de “replicació de Mossos”, que els multipliqui com hem vist fer-ho en experiments de ciència – ficció. Ara i aquí, tenim els que tenim, i fer noves convocatòries, formar-los, equipar-los i tenir-los preparats per a operar en tots els llocs i tots els nivells, és extraordinàriament complex i lent. En aquests moments, la plantilla es mou a l’entorn dels divuit mil i escaig d’efectius, posant la vista en els vint-i-cinc mil que s’ha acordat amb el Govern central, de cara els propers anys. Fer aquest salt, és qüestió complicada, molt difícil d’aconseguir per diverses causes. En primer lloc, costa trobar candidats. A cada convocatòria, en surten uns milers, però ara parlem de cinc o sis de seguides, i una part d’ells son repetidors, la qual cosa emmascara els números reals. Tot i el creixement en població, no sembla s’hagin despertat les vocacions per esdevenir policia, i això ho constaten tant els ajuntaments, a nivell de policies locals, com el CME o altres cossos estatals, on els procedents de Catalunya son minoria. Qualsevol expert en seguretat, exposa que tenir un agent format, equipat i especialitzat, precisa de cinc anys , com a mínim. Qui cregui que es poden treure d’un lloc i portar-los a un altre, sigui suficient per a resoldre el problema, no sap de què parla. A més, seria una temeritat i un desprestigi total, acceptar competències i serveis sense tenir suficients efectius, degudament formats, especialitzats i equipats. Es increïble haver de donar aquestes explicacions a un partit que ha estat en el govern. I, ningú acceptarà detreure personal de vigilància i protecció en pobles i ciutats, per dedicar-lo a noves funcions. M’agradaria veure què diria Junts si les dotacions policials destinades a un centenar de pobles, on ells estan en el govern, se’ls diu que disposaran de menys efectius perquè el seu partit ha demanar traslladar-los a altres funcions. Segur hi hauria gran controvèrsia i oposició. Doncs bé, en temes de seguretat, demagògia, la mínima. I d’improvisacions i volades de colom, cap ni una. Abans de pensar en noves competències, el que cal és disposar de les eines indispensables per complir amb les obligacions actuals i només quan hagin estat acomplertes es pot pensar en altres destins i altres obligacions. En resum, que Junts, toqui de peus a terra i no vulgui ara aparèixer com el gran impulsor de competències, quan en el passat el seu paper va ser més que discret. Tot necessita el seu temps i disposar de dotacions, degudament formades i equipades. El demès son foc d’encenalls.