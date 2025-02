NO HABRÁ MOCIÓN DE CENSURA, EN RIPOLL. Finalmente, Junts, ha boicoteado la moción de censura, de toda la oposición, para desplazar a la alcaldesa, Silvia Orriols, líder de Alianza Catalana (AC), la extrema derecha catalana. Entre todos, le estamos haciendo la mejor campaña que nunca podía haber soñado. En fin, vayamos a los datos. Ripoll, tiene cerca de 11.000 habitantes (2024), capital de la comarca del Ripollés, provincia de Gerona. Los resultados de las municipales de 2023, dio una composición muy fragmentada del nuevo Consistorio, anteriormente gobernado por Junts. Precisamente, su deficiente gestión, entre otros temas, supuso pasar de los 8 concejales, a 3. La ganadora fue Silvia Orriols (AC) con 6 concejales, Junts obtuvo 3, ERC otros 3, PSC 2, CUP 2, y 1 independiente. No fue posible un pacto entre los grupos minoritarios, con el resultado de dar la alcaldía al grupo más votado (AC), con Silvia Orriols, al frente. Muchos se preguntarán porqué tanto afán y revuelo por un simple ayuntamiento pequeño o si se quiere, mediano. La razón es que la alcaldesa, fundó un partido, claramente de extrema derecha, sin miedo a poner la inmigración, especialmente la marroquí, en la diana de sus críticas, así como la inseguridad, la dependencia de los partidos catalanes de otros estatales, o la baja convicción independentista de los que así se proclaman. En resumen, se erige como auténtica y genuina defensora de una Cataluña – catalana, atacando todos los puntos débiles de los partidos independentistas, por un lado y la poca ambición y radicalidad del resto. Ripoll, le ha servido de catapulta para entrar en el Parlamento de Cataluña con dos diputados, ella lo es, y por muy pocos votos, no obtuvo otros dos escaños por la provincia de Barcelona. Así pues, compagina alcaldía y Parlamento, con lo cual tiene dos altavoces a su disposición para mandar mensajes, lemas y proclamas. Con la fragmentación en el Consistorio, no ha podido aprobar presupuestos, y para los de este año, desechó la prórroga de los de 2024, que a su vez eran prorrogados de los de 2023, y activó el mecanismo que prevé la Ley de Bases de Régimen Local, de presentar una cuestión de confianza, de forma que, si no hay una suma suficiente de apoyos a una moción de censura, ella continua al frente del Consistorio, y, además, con los presupuestos presentados, aprobados. En eso estamos. El fracaso del pacto de los minoritarios, ha supuesto un éxito doble: continúa de alcaldesa y además con presupuestos nuevos. Con ellos, puede ya llegar a las elecciones de 2027, con cierta tranquilidad. Después, ya veremos qué deciden los ciudadanos. Constatado este éxito, se ha abierto un fuerte debate y controversia sobre el papel de cada partido, en el fracaso de la operación: moción de censura. Había acuerdo hasta el lunes 17 por la tarde, con programa de gobierno consensuado y con nueva alcaldesa, en la persona de la cabeza de lista de Junts. El acuerdo era entre Junts y ERC, primero, pero los dos partidos exigieron la presencia del PSC, quedando la CUP y el independiente en la oposición, pero con acuerdos externos de gobierno. Cuando todo se encaminaba al relevo de Silvia Orriols, Junts emitió un comunicado alegando imposibilidad de éxito de la fórmula acordada y voluntad de no convertir a Silvia Orriols en una víctima de un pacto enrevesado que no podía acabar bien. Este comunicado, supuso un jarro de agua fría sobre los partidos y una parte de la población que daban por hecho el acuerdo. A partir de aquí, llevamos días de reflexiones y controversias sobre la deriva que Junts está teniendo en su caminar. Si alguien lo ponía en el centro o centro – derecha, ahora su posición es más cercana a la derecha e incluso extrema – derecha. Se está convirtiendo, en parte, en una copia de la dinámica PP- VOX. Son muchos los temas que comparten, muy especialmente los ligados a la inmigración y la seguridad. De aquí, la insistencia de Junts en demandar las competencias integrales en inmigración y la exigencia de ampliar presencia de la policía catalana, los Mossos d’Esquadra (CME) en todos los lugares posibles. Está por ver si la militancia, y sobre todo la ciudadanía, le sigue. Por mis contactos y relaciones con el mundo municipal, he comprobado las grandes reticencias de muchos alcaldes y concejales ante esta deriva derechista. Y éste, es otro de los dilemas de Junts, si se acerca o confraterniza con AC, pensando en la futura composición, para pactos en el Parlamento de Cataluña, le pueden complicar la presentación de candidaturas en las municipales 2027. No se puede estar en misa y repicando.