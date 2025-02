EL CONSEJO DE LA REPÚBLICA, EN CRISIS. Uno de los artefactos creados por los partidos independentistas para continuar la batalla y exportarla al extranjero, fue el “Consell de la República”, presidido por el propio Carles Puigdemont, ya huido a Bélgica e instalado, en el palacete de Waterloo. Como buen “cuento de la lechera”, la propuesta nació con el objetivo de conseguir sumar un millón de personas al proyecto, quienes, aportarían una pequeña cuota de 10 euros anuales, con lo cual ingresarían 10.000.000, suficientes para hacer ruido dentro y fuera de Cataluña. Pero, siempre hay un pero, y más cuando a la gente se la ha engañado en múltiples ocasiones. Cada vez son menos, los incautos en caer en la trampa de afiliarse a proyectos estrambóticos con líderes fracasados, en todo lo que han tocado. Es así, como las expectativas se van reduciendo y si en un año se quería llegar al millón de adeptos, al final se quedaron en menos de doscientos mil que son muchos, pero, muchos menos de los previstos. El objetivo, es culminar la independencia que solo duró 8 segundos, el 27 de octubre de 2017. Pero, si por el camino ya han quedado cientos de miles de personas, los primeros pasos y los siguientes, demostraron todo tipo de chapuzas, contradicciones y controversias internas y externas, de forma que las filas de afiliados han ido disminuyendo progresivamente, hasta el punto de que nadie se atreve a dar cifras concretas, a día de hoy. Ocurre con el Consell, lo mismo que con la ANC (Asamblea Nacional de Cataluña) muy influyente, en el pasado, pero muy poco en el presente, a pesar de estar presidida por el cantautor Lluís Llach. Actualmente, ninguna de las dos entidades supera las veinte o treinta mil personas, y están claramente a la baja. Pero, volviendo al Consell, la renuncia de Puigdemont a la presidencia, por incompatibilidad con la presidencia de Junts, dejó la entidad en manos de Toni Comín, uno de los fugitivos que quedan en Bélgica, junto con Lluís Puig. Este, es el trío que permanece fuera de España, a la espera se les aplique la Ley de amnistía. Pues bien, Toni Comín está en medio de una tormenta política, mediática y financiera por dudas sobre su gestión, criticada por muchos, pero especialmente por el resultado de una auditoría interna. A todo ello, se le añade una denuncia por presunto acoso sexual, a un asesor del Parlamento Europeo. Y todo ello, en plena campaña, para elegir nuevo presidente y nueva dirección del Consell. Y para más complicaciones, resulta que en una de las candidaturas contrarias, se ha sumado Lluís Puig, el ex consejero de cultura, del Gobierno Puigdemont. Vamos que estamos entretenidos, en ver como vuelan cuchillos, entre unos y otros, para controlar un artilugio que molesta más que sirve a los intereses de los partidos independentistas. Ni ERC ni Junts, ya no lo consideran válido ni adecuado, en este nuevo período de la historia. Dentro de pocos días, sabremos el resultado de las votaciones y de ellas extraeremos dos informaciones interesantes. Una, cuántos son realmente, si es que se dan las cifras reales y no las falsean como hicieron, tanto en la consulta del 9 – N, como en la del 1-O. Si son las reales sabremos de cuántos estamos hablando, muy importante para comprobar la desafección de la inmensa mayoría del pueblo catalán. Y una segunda información será quién estará al mando, porque si sale la oposición, será motivo de muchos quebraderos de cabeza para todos, pero muy especialmente para Junts, y Puigdemont.