DUDAS DESPEJADAS- CONSELL DE LA REPÚBLICA. En el anterior articulo me remetía al resultado de las elecciones internas del Consell de la República, para despejar algunas dudas. Este artefacto independentista fue creado para promocionar y fortalecer el movimiento, vía acciones y actuaciones en el exterior. El primer presidente fue el propio Puigdemont, y si nos atenemos a los resultados obtenidos son más que pobres: nulos. Por el camino, nuevos engaños y objetivos nebulosos. Pero, la renuncia de Puigdemont, después de ser elegido presidente de Junts, obligaba a elegir nueva presidencia y a continuación consejo directivo. Pues bien, el proceso electoral se celebró, vía telemática, entre los días 9 y 13 con unos resultados sorprendentes: participó un 9,06 % de los supuestos miembros que supone un censo de: 89.474. En estos resultados hay una doble lectura: que el censo sea totalmente irreal y que al final votaran los que realmente son miembros activos: 8.108. La segunda lectura, es la constatación del enorme fracaso del proyecto que partía del objetivo de conseguir un millón de miembros. Oficialmente dispone de estos 89.474 que, si para una votación tan relevante como es la elección de nuevo presidente, solo votan 8.108 es que la cifra real, es ésta. En fin, el resultado para los cuatro candidatos presentados fue: Jordi Domingo: 5.340 votos. Montserrat Duran: 1.836. Toni Comín: 745, y finalmente para Antoni Walker: 161. De estos resultados se desprende otra lección y es el duro castigo para el anterior vicepresidente, mano derecha de Puigdemont en este Consell, y en otros organismos: Toni Comín. Eurodiputado electo que todavía no ha culminado su proceso de entrada en el Parlamento Europeo por no haber jurado la Constitución española, requisito que se exige a todos los diputados electos, como paso previo a ejercer el cargo. Ha presentado recurso ante la justicia europea, y está a la espera de resolución. Así pues, tenemos de nuevo presidente del Consell, al abogado Jordi Domingo. Se desconoce exactamente qué quiere hacer con esta entidad, especialmente en unos tiempos en que el independentismo está bajo mínimos según la última encuesta del CEO catalán. Los partidarios se sitúan por debajo del 40% y todavía es más baja la estimación para volver a tiempos pasados. Con el anterior vicepresidente, Toni Comín, había una clara coincidencia de objetivos y propuestas con el presidente de la ANC, de Lluís Llach, la otra entidad independentista. También en crisis interna y externa. No está claro el camino que van a seguir las dos entidades, pero en lo único que coinciden es en criticar la deriva autonomista que siguen los partidos: tanto Junts como ERC. De hecho, llevamos meses sin escuchar apelaciones a la independencia por parte de ninguno de los dos partidos. Se dedican a competir, uno contra otro, en Madrid y aparecer como el más riguroso ante el gobierno central. Es difícil hacer predicciones, pero ni ellos mismos tienen claro hacia dónde ir porque la guía independentista no existe y solo hay invocaciones muy difusas que pocas personas hacen suyas. La hora de la verdad llegará con las elecciones municipales de 2027, si antes no hay otras avanzadas. Aquí, es donde se juegan la presencia en el territorio y sus alcaldes y concejales dan claras muestras de cansancio y desencanto por no haber conseguido nada importante que les permitiera cumplir con éxito su mandato. Imaginar otros mandatos en similares condiciones no anima a nadie. Este es el gran reto que tienen por delante.