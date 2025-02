CANVIS SUBSTANCIALS EN EL PODER JUDICIAL. Poques vegades podem assistir a acords “històrics” en el Consell de Ministres, si ens atenem a la literalitat de la paraula i no la volem utilitzar vanament. En aquest cas, sí se la mereix. Parlo de l’aprovació d’un avantprojecte per a reformar la Llei Orgànica del Poder Judicial de 1985, amb la finalitat de promoure la igualtat d’oportunitats, en el accés a la carrera judicial i la transparència. El Pla, preveu canvis en les oposicions a jutge i fiscal, ampliant el número de places i de beques, afegint un nou examen escrit i establint un centre públic de preparació d’oposicions, amb caràcter descentralitzat. Així, ho ha anunciat el Ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Fèlix Bolaños, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, del passat dia 21 de gener. Sense cap mena de dubte estem davant, “la major transformació en dècades de la Justícia”, i suposa un gran impuls per a la modernització d’aquest servei públic. Es proposa regular l’accés a la judicatura, mitjançant el quart torn: el que permet l’entrada a juristes de reconeguda competència, als quals es reserva un 25% de les places convocades. I s’acorda incrementar el nombre de jutges i fiscals per tal de garantir suficients efectius per a facilitar que la justícia sigui àgil i els ciutadans obtinguin resolucions en terminis molts més curts que els actuals. Això, també permetrà millorar l’especialització de jutges si magistrats, concretament, en els àmbits mercantil i de violència domèstica. Ascensos, cada cinc anys. Respecte la millora de la carrera professional, la reforma estableix un sistema d’ascens automàtic per antiguitat, cada cinc anys. I al mateix temps, s’eliminen les incompatibilitats de jutges i fiscals substituts quan no exerceixen aquesta funció. També regula el finançament de les associacions professionals de la Judicatura que no podran disposar de finançament privat, cosa que va en la línia de garantir no solament la imparcialitat, sinó la aparença d’imparcialitat. El lògic i el que pertoca, és que ho facin per les quotes dels seus associats i si és el cas, amb finançament públic. Canvis en el Comitè d’Ètica del CGPJ. Finalment, l’avantprojecte contempla canvis en la composició i elecció dels membres del Comitè d’Ètica del CGPJ, passant de cinc a nou membres: cinc seran jutges o magistrats, elegits per la Carrera, i els altres quatre, seran elegits per les Corts Generals, d’entre catedràtics d’Ètica, Filosofia del Dret o Filosofia Moral. En resum, aquesta proposta, conté els elements essencials per obrir portes i finestres, per tal de modificar l’actual estructura de la Judicatura, com feia dècades no es portava a terme. Suposa facilitar l’entrada a centenars, milers d’estudiants que trobaran llocs on formar-se i preparar oposicions, a banda d’obtenir beques per a la seva formació i preparació. Estem davant un avantprojecte que ha de ser tramitat, a la major brevetat possible i demanar trobi recolzament suficient per aconseguir la seva aprovació, convertit ja, en Llei Orgànica. Es la nova llei que la immensa majoria de ciutadans estem esperant des de fa molts anys.