BERGA: MOLTS PISOS BUITS, POCS DE LLOGUER. A vegades, un tema es converteix en noticia i en un clam general, quan apareix en alguna gran ciutat, des d’on salta a tot el seu entorn, i finalment, a tot el país. Es el cas de Barcelona, en matèria de lloguers, i amb ella, bona part de l’àrea metropolitana. Saltat el tema a primera plana, van apareixent els efectes de la manca de pisos de lloguer assequible, en el conjunt del país, i cosa similar passa, a nivell estatal. Els efectes de la falta d’activitat constructora per part del govern central, durant molts anys, ha portat a tenir un esquifit 2% d’habitatge públic de lloguer, quan el recomanable i el raonable seria estar als voltants del 20%. Si s’hi vol arribar vol dir que toca posar-se les piles, a tots els nivells: Govern central – Generalitat – Ajuntaments. Amb una forta col·laboració i cooperació dels tres nivells de les administracions serà possible arribar als 50.000 pisos, promesos pel Govern Illa, d’aquí a 2030. I cosa similar pretén dur a terme el Govern central, a nivell de tot Espanya. He tractat aquest tema en diversos articles anteriors i sempre exposo les xifres dels pisos buits, per atreure l’atenció sobre les enormes xifres: 458.000 a nivell de Catalunya, prop de tres milions a nivell d’Espanya. D’acord, doncs, en construir-ne de nous, però pensem en tots aquests buits que estan ja construïts i que amb unes bones rehabilitacions es poden posar en el mercat de lloguer o de venda. I és que sobta veure passar els anys i comprovar la passivitat dels propietaris, per una banda, i de molts ajuntaments per altra, davant aquesta realitat. No ens podem permetre aquesta situació perquè produeix efectes molt negatius. Hi ha un munt de barris degradats, amb centenars de cases i edificis, sense utilitat que es van degradant, fins extrems que arriben a ser perillosos pels veïns i per la seguretat en general. Animo a mirar els mapes que elabora l’INE, per veure com està cada poble i ciutat. Doncs bé, feta aquesta introducció, em fixo en Berga ( 17.000 habitants), la qual amb dades del Institut Nacional d’Estadística de 2021, les darreres vigents, ens diu que té 9.010 habitatges, dels quals 760 estan buits. Es a dir, en un 8,44%, no hi viu ningú. Tot i respectar aquestes dades oficials, alguns experts de la capital i de la comarca, allarguen la xifra fins apropar-se als 1.000, pel fet de que en alguns casos no es contempla com a buit, aquell habitatge que algú hi va un dia al mes, a donar un cop d’ull. Hi ha molta gent de la comarca que té pis a Berga, per a quan siguin grans, però que al final, no el fan servir, perquè continuen vivint en el poble. El resultat d’aquesta situació, és que en els darrers temps, hi ha una greu manca de pisos de lloguer, fins el punt que poden passar setmanes en que no se’n posa cap, a disposició dels demandants. Es el que passa en aquests dies, després de consultar les empreses lligades al sector. La situació és greu perquè hi ha demanda que no es pot cobrir, i alhora centenars de pisos es mantenen buits, sense posar-hi remei. Els governs, de cada nivell, han d’entomar les situacions i buscar-hi solució. Doncs bé, m’agradaria conèixer els plans de l’equip de govern de Berga, per entomar el tema, i proposar-hi solució.