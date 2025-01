TÉ FUTUR EL CONSELL DE LA REPÚBLICA? Enmig de polèmiques, crítiques i acusacions de mala gestió de les finances, tenim el Consell de la República, sense cap, i gairebé sense peus. Qui el presidia, Carles Puigdemont, va haver de triar entre Junts x Catalunya, o el Consell. La decisió, segur que no li va costar gens de prendre, i més, amb tota aquesta tempesta, a sobre. També va haver de renunciar el vicepresident, Toni Comin, principal causant del desgavell i enrenou, perquè prèviament ja havien plegats els altres membres que conformaven la direcció. Heus aquí, que un altre enginy, artilugi o estri creat pel post procés, fa aigües per tot arreu. Va néixer amb l’habitual pompa amb la que naixien criatures, destinades a impulsar la independència de Catalunya, arreu del món i de fet no passaven més enllà dels murs del Palauet de Waterloo. Serà interessant algun dia , veure les actes i sobretot les accions i actuacions dutes a terme, el cost que han tingut, i sobretot la procedència del finançament. Vull recordar que la idea inicial, com tot bon conte de la lletera, era d’aconseguir un milió de socis, col•laboradors o participants, els quals aportarien deu euros cadascun, a l’any, amb la qual cosa es garantia un finançament, segur ,de deu milions anuals. Aquesta aportació permetia garantir un gran nombre d’accions, més o menys espectaculars, més o menys útils a la causa. Però, sempre hi ha un però, les expectatives inicials van anar fent figa, fins al punt que res va anar com estava previst. A algú li sorprèn ? Jo diria que el naixement ja va ser molt forçat, i l’encaix de tants egos, i tants il•luminats costava de ficar en un mateix lloc. Un any després, la xifra no arribava als dos-cents mil ( recordo l’objectiu: un milió) i bé, d’aleshores cap aquí, la davallada ha estat constant fins el punt que ningú s’atreveix a donar les xifres reals que deuen ser molt similars als de l’ANC. El problema de tot plegat és que s’han anat creant “coses” que a més de no servir, han donat molt mala imatge del nostre país. Cada noticia, cada escàndol que apareix, mostra fins a quin punt hi ha hagut gent que s’ha volgut aprofitar del procés, del post procés, o de qualsevol moviment que pretengui posar el nom de Catalunya, en algun mapa concret. El mal ha estat immens perquè ha trencat el prestigi guanyat al llarg dels anys, i tots sabem que res pitjor que fer el ridícul perquè una causa quedi tocada de mort. Ara, aquest Consell ,vol organitzar eleccions internes, entre els dia 8 i 12 de febrer. Té algun sentit anar creant i mantenint estructures, organismes i altres agrupacions ? Bé, ningú pot impedir que qui vulgui s’organitzi com millor li sembli, però farien bé, tots plegats, de no voler utilitzar el nom de Catalunya en va, i encara menys voler parlar en nom del “poble català”. Som tots ja grandets per representar-nos a nosaltres mateixos i els qui vulguin fer-ho de manera col•lectiva, encara millor, però tots plegats han de ser conscients del què i a qui representen. Que ningú vulgui agafar la part , pel tot, com ha estat norma habitual durant els anys del procés. Estem cada vegada més lluny d’aquells temps, però que ningú cregui que el pot imitar i repetir. Almenys, no en el nostre nom.