T-MOBILITAT: EL PSC – BERGUEDÀ, CONSIDERA RESOLTA LA RECLAMACIÓ. El Berguedà, Ripollès i Solsonès, entraran a l’abril, a la setena corona tarifària. La comarca del Berguedà, juntament amb les del Ripollès i Solsonès, s’integraran al sistema tarifari integrat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les tres comarques formaran la setena corona tarifària . Els preus per als usuaris del transport públic entre el Berguedà, i Barcelona, s’aprovaran durant el mes d’abril, en el Consell d’Administració d’ATM. Es dona així resposta a les diverses peticions, procedents de la nostra comarca i comarques veïnes. Aquesta notícia – informació, va ser donada fa dies, per membres del Govern de Catalunya, i així ha estat publicada en nombrosos mitjans de comunicació, locals, regionals i nacionals. Si algú no se n’ha assabentat, li recordem, per evitar usos inapropiats o populistes d’una legítima reivindicació de la comarca. Reivindicació que el nostre partit ha portat en diverses ocasions, a les institucions municipals i comarcals. Qui vulgui fer creure altra cosa, que expliqui els motius, però no al•legui falta d’empatia o decisió per part del Govern de la Generalitat. Berga, 9 de gener de 2025. EXECUTIVA COMARCAL DEL PSC – BERGUEDÀ .