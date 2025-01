PER QUÈ ÓMNIUM NO ES CONVERTEIX EN PARTIT ? Per a un ciutadà de carrer, quina diferència pot trobar entre ERC, Junts, CUP , AC , ÓMNIUM i l’ANC ? Jo diria que cap. En qualsevol moment i lloc, pot veure declaracions dels seus dirigents, sobre temes totalment polítics que tracten una gran varietat de qüestions. Dic això, a la vista de les darreres propostes de Xavier Antich, actual mandatari d’Òmnium. Proposa replantejar l’estratègia de l’independentisme, de forma immediata i no esperar quatre anys. Perquè quatre anys ? suposo per no haver d’esperar els resultats electorals de les eleccions de 2028, any en que toca celebrar noves eleccions al Parlament de Catalunya. Segons ell i els seus col•legues, pensa que és massa temps, i que el país necessita escurçar terminis per assolir la independència, o cosa similar. I és que no precisa mètode, projecte, ni via, per arribar-hi. Es un xerrameca més que s’afegeix a les dotzenes que hem tingut, d’ençà que va néixer l’anomenat procés independentista. Es un dels que no s’ha enterat del rotund fracàs i no ha llegit, almenys en detall, el resultat de les darreres quatre conteses electorals seguides, obtinguts per les forces independentistes. Bé, ja anirà veient com de dura és la realitat quan algú pretén ignorar-la. D’entrada, torno a preguntar, perquè Òmnium no es decideix a convertir-se en partit polític si al cap i a la fi, actua més com a tal que no pas com una suposada entitat cultural?. Diu tenir 190.000 socis, en actiu, al corrent de quota. Ho sento, però ja d’entrada anem per mal camí si tornem a donar xifres poc fiables, per no dir clarament falsejades. No ho dic jo, ho diuen nombroses publicacions serioses que tothom pot consultar. Cert que en el web, es dona aquesta xifra “màgica” de 190.000 socis, actius, però si anem cap als principals mitjans de comunicació, no es creuen aquesta xifra i en donen d’altres que van dels 180.000 als 165.000, i baixant. Es més, segons algunes indiscrecions, després del punt àlgid del procés, el padró de socis s’ha deixat “congelat”, per no haver de reconèixer les baixes, constants i insistents dels anys posteriors, cosa que deixaria la xifra real, molt per sota, de la oficial. Però bé, allà ells amb l’aiguabarreig de representació, el que produeix sorpresa i confusió, és que una entitat cultural es fiqui en política de forma constant i exigent, fins el punt de distorsionar el seu paper real. Aquesta confusió comporta també enfrontaments amb altres entitats i institucions, entorn al paper que han de jugar, en la defensa i promoció de la cultura i la llengua catalana. Vaig afirmar en el passat i ho reitero en el present, que durant el procés i post procés, el paper dels moviments i partits independentistes, va causar greus danys en el camí de la catalanització d’amplis sectors i àmbits de la immigració. Qui cregui que la “llengua amb sang entra”, faria bé de recordar vells temps i arribar a la conclusió que per aquesta via no es va enlloc. Més ben dit, es va cap enrere. I aquesta és una via que Òmnium va utilitzar i torna a voler fer-ho, cosa que ens ha de moure a impedir-ho. Voler imposar cursos, títols, horaris i calendaris d’estudis de la llengua catalana, sobre la població immigrada, és la pitjor manera de fer-la atractiva i amable. En conec molts d’immigrants que van rebutjar aquelles propostes, lligades al projecte “un país, una llengua”, per veure-les com una clara imposició i prohibició a la seva realitat. Ara, Òmnium, amb més o menys enginy, vol continuar pel mateix camí. I fer-ho, no per la via directa, sinó imposant condicions als partits i institucions. Doncs bé, si volen fer política que la facin directament, per via de partit polític. Modifiquin estatuts i demanin alta al registre corresponent. Serà més coherent i adient que no pas darrere d’una suposada “entitat cultural”. I per guanyar credibilitat ,res millor que garantir la transparència. Diguin i mostrin els números i no inventin xifres que no creu ningú. I reflexionin sobre l’aiguabarreig de suposada entitat cultural, amb l’activisme polític, lligat a una única opció que passa per ignorar, menystenir o encara pitjor, voler imposar uns objectius, d’una minoria, sobre una gran majoria de catalans. Recordo i reitero que Catalunya, ha superat els vuit milions d’habitants, i Òmnium parla de l’interès o voluntat de dos milions. Entremig, queden sis milions que son oblidats, menystinguts, o directament sotmesos, a unes propostes d’una petita part que es mou més, per sota d’un milió que no pas per damunt. No ho dic jo, ho diuen els resultats electorals de les eleccions tingudes en els darrers anys.