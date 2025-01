NO, A TODO. A veces, hay grafitis que te impactan por su simplicidad y contundencia, y quedan impresos en la memoria, para siempre. Recuerdo uno, de grandes dimensiones, pintado en un muro, cercano al aeropuerto de Barcelona que ponía: no, a todo. Lo recupero para explicar un poco lo que pasa en Cataluña, a raíz de las negociaciones para los presupuestos del ayuntamiento de Barcelona, y los de la Generalitat. Y de rebote, los del Estado. No, a todo. Empecemos por los de Barcelona. Parecían encarrilados, después de múltiples, complicadas y enrevesadas negociaciones con los de ERC, y similares padecimientos con los Comunes, cuando éstos, han elevado las exigencias, en una cuestión tan delicada como aumentar porcentaje de pisos sociales, impuestos a los promotores de vivienda. Rotas las negociaciones, el alcalde ha decidido prorrogar el presupuesto 2024. El no a todo, ha venido de la mano de los Comunes, representación de Sumar, en Cataluña. Otro, no a todo, lo tenemos en los presupuestos de la Generalitat para 2025. Han sido varias las reuniones entre la consejera de economía, con ERC y los Comunes, pero hubo un parón para ver resultados de las primarias de ERC, y cuando todavía no han celebrado la segunda parte de su congreso, ya han avanzado que no piensan negociar ni pactar, nada de nada. Es un no a todo, sin ni siquiera ver la propuesta ni aportar ningún tema a la mesa de negociación. La actual dirección de ERC, ha decidido lo más anti político del mundo: ni gobierno ni oposición, porque nada podrán atacar del actual gobierno cuando de hecho trabajará con el presupuesto prorrogado de 2022, aprobado mediante acuerdo entre ERC y PSC. El mundo al revés. ¿Por qué ERC, se desentiende de todo? Por miedo escénico y miedo a la mitad del partido que perdió las primarias. También, podemos añadir el miedo a las acusaciones de complicidad que vendrían de Junts. Total, ante posibles críticas internas y externas, lo mejor es encerrarse en casa y esperar a que el tiempo amaine. Tan simple y tan absurdo a la vez, en un partido político que podía obtener importantes concesiones por parte del partido socialista. ¿Y Junts qué va a hacer? Lo mismo que ERC: no, a todo. De hecho, ya se ha manifestado en el sentido de no querer participar en conversaciones ni negociaciones, en torno a los presupuestos. Los que quieren cobrar de antemano. no pueden aceptar negociar y pactar objetivos que necesitarán meses o años en ser cumplidos. Así pues, no se les espere en ninguna mesa de negociación. ¿Habrá presupuestos 2025, en Cataluña? Rotundamente, no. Sin voluntad por parte de ERC, y sin interés por parte de Junts, no hay sumas alternativas posibles. Toca, prorrogar los de 2024, que son prórroga de los de 2023. Centenares, miles de ocasiones perdidas por culpa de dos partidos con líderes derrotados que intentan revivir tiempos pasados, que tampoco fueron buenos, a la vista de los resultados obtenidos. Pero, no son conscientes que van en la dirección contraria a lo que interesa a Cataluña y los catalanes. ¿Qué pasará con los presupuestos generales? No hay que ser adivino para aventurar que tampoco obtendrá el voto favorable. Es más, ni siquiera se podrán debatir ni negociar. En estos momentos, la carrera interna dentro de ERC, y la externa en contra de Junts, hacen imposible cualquier acuerdo. Ninguno de los dos cederá, e incluso será muy complicado conseguir el apoyo para convalidación de decretos, como vimos el pasado día 22. El no, a todo, ha ganado la partida. ¿Hasta cuándo? Ni ellos mismos lo saben.