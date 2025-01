FIARLO TODO A LOS TRIBUNALES. El PP, abandona la política y decide esperar que la Justicia le resuelva el acceso al poder, entendiendo poder, por la presidencia del Gobierno. Increíble apuesta que no puede acabar bien de ninguna manera. Ni para ellos ni para el conjunto de los ciudadanos. Caso de vencer esta estrategia, significaría el triunfo de la anti política. Pero, a la vista de cómo llevan las cosas, no ven otro camino que éste. Comprobado el buen estado de la economía y el no colapso del funcionamiento del Estado, su desesperación les lleva a buscar todo tipo de causas, para transformarlas en supuestas e imaginarias irregularidades o delitos que deben ser investigados y alimentados, tanto tiempo como sea posible, para poder culpar al PSOE de mil y una maldades. Así pues, asistimos a todo tipo de acusaciones, aunque al final no se encuentre nada punible. Por el camino habrán ensuciado un poco más la política y contribuido al descrédito de la Justicia. En algún momento el CGPJ, tendrá que tomar cartas en el asunto, porque de lo contrario parecerán cómplices o tibios, a la hora de defender la pulcritud procedimental. El problema de esta estrategia es que no permite ninguna otra. Es decir, o se emplean estos métodos o se buscan otros, pero no los dos a la vez, de manera que han desmantelado la acción parlamentaria, normal – tradicional, para fiarlo todo a buscar y rebuscar supuestas malas praxis, para hacerlas parecer delictivas. Y todos sabemos que entre un término y otro hay un abismo. Pero si miramos lo que está en juego en este momento, no hay por dónde cogerlo. Los casos, se van alargando, se van haciendo más y más extraños, e incluso patéticos. Me pregunto qué deben pensar los estamentos judiciales que se entregan a este juego. ¿Vale la pena echar a perder el prestigio para contentar alguna promesa de recompensa? No sé hasta dónde van a llegar, pero en algún momento u otro tendrán que cerrar los casos abiertos y dar la sensación de impartir justicia. Y si todo es un montaje, el resultado va a ser contraproducente para unos y otros. Francamente, era difícil pronosticar la situación actual, pero tantos imprevistos han obligado a interpretaciones un poco osadas de las leyes fundamentales, por todas las partes y esto da pie a contradecirlas e intentar modificarlas. Nunca habíamos visto tanta osadía, en los altos representantes de la ley, como para manifestarse verbalmente y físicamente, ante los tribunales. Cuando se llega a estos extremos, se sabe que están dispuestos a todo, incluso a doblegar la literalidad de la ley, sea la que sea. Veremos hasta dónde están dispuestos a llegar, pero el daño causado es enorme. En los próximos meses veremos qué resoluciones dictan, en temas que hasta ahora no han dado nada o casi nada de punible. Esperemos que ninguno salte la línea roja de dictar sentencia aunque sea sin pruebas concluyentes. Pero si nos hacemos estas preguntas, es precisamente porque hemos visto y sobre todo oído posicionamientos políticos, en personas que no las pueden manifestar. Cuando alguien se salta un principio, nada impide que se salte muchos más. Y parece ser que el PP confía y espera estos incumplimientos, para confiar en tumbar el gobierno legítimo de Pedro Sánchez. Si no se sabe actuar en política, mejor dedicarse a otros menesteres. La imagen y las supuestas virtudes de Núñez Feijoo, eran esto: supuestas, la realidad las ha echado por tierra.