FELICITATS – COLÒNIES A BORREDÀ – 50 ANYS, MOLT BEN PORTATS !!! Vaig entrar a l’Ajuntament de Borredà, com regidor de govern, l’abril de 1979, i vaig plegar l’any 2019, com Alcalde. En aquests 40 anys , Colònies a Borredà, m’ha acompanyat tots els estius, i fins i tot ara, que ja no tinc càrrec municipal, m’agrada voltar pel poble i veure els grups com fan activitats o em demanen tota mena d’informacions sobre el poble. Ha estat norma, en tots aquests anys, donar per començat l’estiu, amb l’arribada del primer grup de nens/nenes amb el seu tradicional fulard. No calia demanar de quin grup eren, perquè era evident. I, mireu, sempre he considerat una inversió de futur, col•laborar i facilitar la vida a tots els campaments que venien a Borredà. Fos a cases de colònies, fos en campaments a l’aire lliure. Qui de petit ha anat a un poble i s’ho ha passat molt bé, segur hi tornarà de gran. Sigui per recordar vells temps, sigui per comprar, passar el dia, o fer-se una casa. Ara mateix, tenim centenars de pares i mares, que vaig veure de ben joves, voltant pel poble, un dia o altre, de l’estiu o l’hivern. Es un goig veure els bons resultats obtinguts. I, recordo els primers anys en que havíeu d’anar al Gorg del Salt, a banyar-vos i el canvi, en el 1991, amb les piscines municipals obertes. Ja no calia anar a la riera, us podíeu organitzar millor i més a prop. També recordo les moltes activitats, dintre i fora de Cales Monges. Heu donat vida a la casa i a tot l’entorn, durant 50 anys. Ha estat un plaer fer aquest camí junts i us desitjo tants o més anys de vida. PER MOLTS ANYS !!!! Joan Roma i Cunill, Regidor de Govern ( 1979 – 1991), Alcalde de Borredà ( 1991 – 2019)