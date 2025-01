EL PSC – FED XI: MOLT SATISFET PEL NOU PUOSC . SUPOSA DEMOSTRACIÓ, AMB FETS, DE L’APOSTA PEL MUNICIPALISME. Els ajuntaments, molt especialment els mitjans i més petits, depenen en gran mesura, de les ajudes que reben de les administracions dites superiors: Diputacions, Generalitat, Govern Central i UE. Feia anys, molts anys, que es demanava ampliar la dotació econòmica, continguda en el PUOSC ( Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), per a poder cobrir les necessitats vitals en infraestructures, equipaments i serveis, de tots i cadascun dels municipis catalans. Les dotacions de cada nou PUOSC ( de caràcter quadriennal) han anat pujant, però a un ritme molt poc significatiu, de manera que quedaven centenars d’obres, milers d’obres en el conjunt de Catalunya, sense ajuts per dur-les a terme. Una altra queixa recurrent, era la poca flexibilitat dels ajuts, degut a la imposició de prioritats , per part de la Generalitat, que no necessàriament coincidien amb les dels ajuntaments. Aquesta mesura es va flexibilitzar durant les presidències de Maragall i Montilla, però van retornar a la quotidianitat, amb els altres presidents. Tot plegat, produïa unes convocatòries insuficients en recursos i encorsetades en les condicions, de manera que la satisfacció municipal quedava molt malmesa. Conscients d’aquestes queixes i d’aquesta realitat, el Govern Illa, amb una àmplia representació del món municipal, en els llocs més destacats del Govern, ha tingut clar que la primera nova convocatòria del PUOSC, havia de suposar una clara ruptura amb el passat. Més dotació econòmica, i una immensa flexibilitat com per a satisfer les necessitats reals dels governs municipals. Es així com s’ha passat dels 250 M de l’anterior PUOSC, als 500 M de l’actual, pel període 2025 – 2029. Però, conscients de les dificultats dels pobles petits per a poder dur a terme grans obres, s’ha decidit una aportació mínima de 400.000 euros. Aquest import suposa doblar i fins i tot triplicar el que rebien aquests ajuntaments. I pels més grans s’ha posat un topall màxim de 790.000 euros. Es a dir, els grans beneficiaris d’aquest PUOSC, son tots els pobles petits i mitjans, en compliment dels compromisos assumits en la Llei que protegeix els micropobles ( menors de 2.000 habitants). Per primera vegada, en els 45 anys de democràcia, els 593 municipis de menys de 2.000 habitants ( el 63% del total), podran emprendre grans obres, malgrat ser petits demogràficament. Però, aquests i tots els altres, es beneficien d’un altre element essencial: el ple respecte per les prioritats que marqui cada ajuntament. Es la segona gran novetat, tant important com la primera. Estem, doncs, amb un PUOSC, que guanya en quantitat i en qualitat de decisió i gestió. Donem les xifres que suposen per a les nostres comarques ( Fed. XI). Bages, 13.905.747,54. Berguedà: 13.711.009,76. Solsonès: 7.534.311,15. El total d’aquest territori suma: 35.151.068,45. La xifra més alta de la història. Aquest PUOSC, suposa dona compliment al que sempre ha defensat el PSC, en els seus plantejaments essencials: reforçar els ajuntaments, com administració més propera, al servei dels ciutadans. Manresa, 20 de gener de 2025.