BORREDÀ- DOS MURALS PARTICIPATIUS, EN ESPAIS PÚBLICS. En els darrers dos mesos de 2024, es van dur a terme dos murals participatius, en dos espais molt emblemàtics i concorreguts del poble. Tots dos han obtingut ajut de la Diputació de Barcelona. Façana posterior de les Escoles. Al cap d’uns anys de la seva inauguració, l’any 1991, el claustre de mestres i el conjunt dels alumnes, van decidir dissenyar i pintar un gran mural, a la part posterior de l’edifici de l’escola. Aquell mural va subsistir durant molts anys, fins que Ajuntament i Generalitat ( Departament d’Educació) van arribar a un acord per a repintar tots els exteriors. L’espai, gran, diàfan i ben visible des de la zona esportiva, va portar a pensar en un nou mural, mitjançant un procés participatiu entre el dissenyador Valentí Gubianas, i els alumnes i mestres de l’escola. Posats d’acord les dues parts, el passat mes de novembre, es va dur a terme el projecte que ha donat vida i atractiu a l’escola i a l’amfiteatre cívic que serveix de pati i alhora d’esbarjo per a la gent del poble i de fora. Aquest gran mural, conté diversos elements molt significatius del poble. En primer lloc, el propi nucli urbà, i amb ell, imatges dels “Dimonis socarrimats” que actuen durant la Festa Major, o la imatge final del Ballet i Corranda de Borredà, o també del Gall Radulf que es treu en motiu de la Festa Major. El conjunt ha quedat molt ben enquadrat en tota la façana posterior, en substitució al que hi havia hagut anys enrere. L’obra va permetre la participació en els motius i imatges a posar, però també en la plasmació sobre la mateixa paret i en l’elecció de colors. Una magnífica obra d’art, en plena zona escolar – esportiva de Borredà. Paret exterior cobert Petanca. En plena zona esportiva, hi ha unes pistes de petanca, amb un cobert per a protegir-se de la calor i/o la pluja. Es en la paret exterior que dona al carrer Barcelona que es va acordar promoure una acció participativa per pintar-hi un mural, entre la dissenyadora Marta Bellvehi, i el col•lectiu de dones de Borredà. Aquest mural, amb colors clars, diàfans, alegres, fa un cant a la natura, i a la pràctica d’activitats tan interessants i diverses com l’exploració de la natura, la lectura, la pràctica de diversos esports, aprofitant la situació del poble i les immenses possibilitats que dona per practicar-hi activitats. Aquests dos murals, formen part ja del recorregut pel poble que es recomana a la gent que ens visita, i s’han afegit a un d’anterior, situat a l’aparcament municipal. Es voluntat de l’Ajuntament, demanar nous ajuts a la Diputació per a fer-ne de nous, en espais adients. Son una magnífica manera de plasmar aspectes del poble, en llocs que no tenien especial rellevància i ara sí la tenen. Borredà. 8 de gener de 2025.