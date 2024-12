TV3, MANTÉ LA SEVA PARCIALITAT. De moment, i a quatre mesos de l’entrada del nou Govern a la Generalitat, TV3 manté la seva parcialitat en els espais, on hauria de mostrar i demostrar, els nous temps. Ni els informatius, ni els espais dedicats a tertúlies i debats, no s’han adaptat, per a mostrar una molt major objectivitat i pluralitat. Seguirem insistint !. Es una llàstima perquè la que hauria de ser “la nostra”, entenent “nostra” per la de tots els catalans, continua mantenint una forta tendència, a deformar la realitat. Potser, ha afluixat una mica, en determinats casos en que eren flagrants, però vaja, no se la pot recomanar com una eina segura per a informar-se adequadament, sobre el què passa a Catalunya. Fa deu anys, la vaig desconnectar dels meus hàbits informatius, així com d’oci i lleure. No he deixat espai ni tant sols per a les pel•lícules. Quan giro pàgina, ho faig de manera meditada i radical. En puc parlar, en base a les crítiques llegides, en diversos mitjans de comunicació, també per medi de converses amb amics i companys, i amb periòdiques connexions per a comprovar si el grau de parcialitat i decantament cap a tesis independentistes segueix vigent. Poca cosa ha variat en els darrers mesos. Fins i tot, en els darrers anys, no hi ha hagut canvis notables per recuperar una certa credibilitat, almenys a nivell informatiu. No, no, es continua venent la idea de que tot el que prové d’Espanya, ha de ser criticat i posat en qüestió i totes les aventures dels fugitius, i dels partits independentistes, han de tenir una preponderància clara. Entre mig, algunes informacions o noticies de l’actual Govern, que semblen més anuncis imposats que no pas exposicions de la feina institucional. Ha d’arribar el dia i l’ hora en que toqui avaluar i remodelar aquest enorme aparell de propaganda, per a convertir-lo en una eina àgil, austera, adaptada a les necessitats del moment. Ja entenc que encara no toca, degut a la feblesa parlamentària, però algú ha de començar a planificar els profunds canvis a introduir, tant bon punt sigui possible. Es impensable mantenir una maquinària immensa, amb més de dues mil persones, sense donar el servei que mereixem tots els catalans. Es molt instructiu comparar composicions de personal, entre unes televisions autonòmiques i unes altres. També com es financen, unes i altres. En totes les comparacions veurem com TV3 sobresurt en tots els paràmetres. La més densa en personal, la més cara, la que necessita més ajuda del Govern, que vol dir de tots els catalans, i on hi aboquem més de 350 milions cada any. Es precisament aquest volum de diner el que exigeix canvis profunds, afegits al fet de que no dona servei fiable ni plural. Ja ningú recorda els somnis d’una televisió pública, amb funcionament similar a la BBC. Van ser somnis de joventut que ben aviat es van transformar en realitats de supeditació i conversió en aparell de campanya i propaganda del Govern de torn, que va ser durant anys i anys, CiU i que quan aquesta va ser derrotada, van mantenir condicions i prebendes, a l’espera de la tornada del mateix partit o un de similar. I és així com mandat , rere mandat, han anat conservant les condicions de luxe, i han mantingut una línia informativa i de comunicació, similar durant tot el recorregut. El procés, va ser la culminació de la complerta supeditació als actors polítics del moment, traint la responsabilitat d’informar amb fidelitat i veracitat. Volen fer com si res no hagués passat, però ja és hora de començar a preparar el relleu, amb canvis en profunditat. No podem pagar tots, el que només és d’uns pocs.