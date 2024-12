QUAN EL SENY PRESIDEIX EL GOVERN. Després d’anys de rauxa, fugides endavant, objectius impossibles i desconeixement de la realitat nacional , estatal i internacional, és bo veure que el seny impera en tots i cadascun dels òrgans de govern de Catalunya. Ja no és qüestió només del president, i dels membres del Consell Executiu, sinó també de la resta de nivells de l’administració. Dic això, a la vista de les darreres polèmiques, sorgides d’acords amb el Govern central. Polèmiques artificials i molt forçades, per part de Junts x Catalunya, en la majoria de casos, i amb menys entusiasme, per part d’ERC .Una, prové de l’acord per la lluita contra la reincidència, amb la creació de cinc nous Jutjats que permetin agilitzar tràmits i resolucions, en un tema que ocupa i preocupa a tots els ajuntaments, i amb ells a tota la societat catalana. Semblaria lògic mostrar satisfacció i recolzament a un acord com aquest, i en canvi no es vol reconèixer la feina feta. Una altra polèmica, sorgí de l’acord en la Junta de Seguretat, reunida al Palau de la Generalitat, després d’anys d’inoperància, per culpa del procés i post procés. Entre altres acords, un d’important com el d’integrar Guàrdia Civil i Policia Nacional, en l’estructura del servei d’emergències: el 112. Allau de crítiques, perquè segons alguns, és millor no estar coordinats i que cadascú vagi per on pugui. Francament, davant determinats acords, és millor callar que parlar massa i sobretot no mirar enrere i veure que un acord semblant, s’havia ja preparat per signar, en el 2017. Una tercera polèmica, arribà a càrrec de l’ampliació del Cos dels Mossos d’Esquadra (CME), fins arribar als 25.000. L’acord fins ara, era un màxim de 22.000. Si es vol disposar de suficients efectius per garantir la seguretat en tot lloc i moment, els efectius han de ser proporcionals a les necessitats. I, vull recordar que Catalunya ja ha superat els vuit milions d’habitants. Per alguns aquest acord, no és de fiar. Una quarta polèmica, venia de l’espera en assumir la seguretat del Port i Aeroport. Doncs bé, en la propera Junta de Seguretat, del mes que ve, s’aprovarà aquest nou desplegament que suposa avançar en que el CME, completi el paper de policia integral. A vegades ,sembla que temes, congelats durant anys, ara s’hagin de resoldre en hores o dies. La darrera polèmica, ve de la mà dels pressupostos, tant catalans com espanyols, en que es juga amb una frivolitat i inconsciència increïbles. Per justificar no negociar-los, es barregen tota mena de temes i qüestions, sense assumir que funcionar amb pressupostos prorrogats suposa perdre multitud d’inversions sobre el territori, i en serveis, a les persones. La millor recepta contra tanta incapacitat de negociar i arribar a acords, és treballar seriosament i preparar projectes i propostes per a quan es desencalli la situació. Si algú creu que amb posicionaments de boicot pot aconseguir la confiança de la gent, ben aviat veurà que és tot el contrari. La gent, té necessitats que cal resoldre, i només amb seny i bona gestió es podran resoldre. La resta, és foc d’encenalls que no porten enlloc més que a fer soroll, per amagar la incapacitat de conformar una alternativa de govern, aquí i allà.