LOS PROBLEMAS DE ERC. Horas bajas para los partidos independentistas catalanes, aunque quieran vestirlos con mucha épica, sobre su peso en Madrid. De hecho, sus actuaciones se basan en mostrar sus rivalidades, sin ningún sonrojo. Lo vemos todos los días en el Congreso de los Diputados, y con menor furia, en el Parlament de Cataluña. Si hace unos días hablaba sobre las ocurrencias de Junts, hoy trataré de exponer la situación interna de ERC, para comprender sus posicionamientos y dificultades para los acuerdos y pactos. El sábado pasado, los ocho mil militantes de ERC, pudieron ejercer su derecho a voto, en segunda vuelta, al no haber alcanzado ningún candidato el 50% de los votos, en la primera. Este, ya es un primer dato relevante, para constatar la división interna y la falta de consenso en torno a la figura de Oriol Junqueras. El, preveía que después de trece años de presidencia, su candidatura sería apoyada por una amplia mayoría, y no, se ha topado con una fuerte resistencia que le ha llevado a una segunda vuelta, y en ésta, solo ha obtenido un 52,2% de los votos. Su contrincante, Xavier Godàs, obtuvo el 42,2 %, y hubo un 5,6% de votos en blanco. Oriol Junqueras, venció, pero no convenció. Durante la larga campaña, tuvimos ocasión de asistir a un duelo de candidaturas, con cero exposiciones sobre ideología y proyecto de futuro, y en cambio, múltiples ataques y golpes bajos, respecto a la gestión diaria del partido y a la existencia de organizaciones internas, fuera de la disciplina oficial. A estos círculos extraños, se les imputaron actuaciones de auténtica guerra sucia, para que parecieran acciones de partidos rivales. Bien, estamos ya en el post congreso, aunque queda por resolver y aprobar el programa del partido y su estrategia, de cara a los próximos meses y años. De hecho, se ha empezado la casa por el tejado, eligiendo primero a la dirección con su presidente, y ahora toca aprobar los documentos. Veremos cómo se desarrolla esta segunda fase, pero los perdedores ,ya han dejado claro que no asumirán cargos y estarán vigilantes, ante las decisiones de la nueva ejecutiva. Con estos resultados y este ambiente, quedan claras las dificultades para ejercer de partido de Estado en Madrid, y de país, en Barcelona, por doble motivo. De sus votos dependen los presupuestos del Gobierno Central, pero también los de la Generalitat, y finalmente los del Ayuntamiento de Barcelona. Tres grandes retos que podrían suponer grandes avances y contraprestaciones si se supieran negociar y acordar, pero para ello hace falta una dirección de partido fuerte y bien conjuntada, sin miedo a decidir. Pero, hay miedo a decidir, por la existencia de este grupo opositor interno, y por la constante pugna con Junts x Cataluña que les acusa de debilidad y sometimiento a la voluntad del PSOE. De aquí que necesiten hacer gestos de dureza y lejanía, para aparecer como más exigentes y menos dados a negociaciones y pactos. En los próximos días y semanas, veremos si se producen represalias y cambios en los órganos de gobierno, de los grupos parlamentarios y también comprobaremos el grado de aceptación de la nueva ejecutiva por parte de los cargos institucionales del partido. Hay que tener en cuenta que hay unos centenares de alcaldes, concejales, consejeros comarcales y diputados provinciales y en el Parlament de Cataluña que estaban dentro de la candidatura perdedora. Sin este conglomerado, es imposible gobernar el partido. Toca pues, pactar el futuro o como mínimo, dejar claro que no se emprenderán acciones ni actuaciones contra estos cargos, mayoritarios, a nivel territorial. A todo ello se añade, para mí, un problema fundamental: la sociedad catalana ha girado página al proceso independentista. Ver los dos partidos independentistas: Junts y ERC, presididos por dos de los principales responsables del fracaso, resulta paradójico y totalmente opuesto a la idea de renovación e innovación, en la política catalana. Ni Puigdemont ni Junqueras son conscientes de hasta qué punto, los votantes catalanes, han decidido alejarse de todo lo relacionado con el proceso independentista. No han sabido o querido leer adecuadamente, los últimos cuatro resultados electorales consecutivos, en los cuales tanto Junts como ERC, padecieron severas derrotas. Pues bien, estamos en el camino para que reciban una quinta derrota, que les obligue a recapacitar y a entender, ahora sí, que su destino, es el retiro definitivo de la política catalana. Hagan lo que hagan, todas sus acciones vienen devaluadas por sus papeles, en el proceso. Y tanto uno como otro, fueron responsables del resultado final. Esto, está permanentemente presente, en todas las mentes de los votantes, y lo tendrán en cuenta, cuando se les llame a votar. No ha sido nada inteligente, pretender mantenerse en primera línea, cuando el desastre vino con ellos.