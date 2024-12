LAS OCURRENCIAS DE JUNTS. Para una gran mayoría de españoles, les debe resultar extraño, el comportamiento de Junts x Cataluña, el partido del ex presidente Puigdemont. Sobre todo, a la vista de las actitudes e intervenciones de la portavoz en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras. Una portavoz, con órdenes de aparecer siempre enfadada, indignada, dispuesta a ejercer el cargo de “señorita Rottenmeier” ante sus discípulos del Congreso, a los que hay que reñir constantemente, por no haber hecho los deberes encomendados. Similar ejercicio de funciones, vemos en el Parlament de Cataluña, por parte de su portavoz, Albert Batet, el cual imita de forma brillante, la voz, los gestos e incluso el uniforme de su gran jefe: el ex presidente Puigdemont. La una en el Congreso, el otro en el Parlament, intentan desmarcarse de ERC, con estas formas que quieren mostrar una firmeza y una valentía, fuera de lo común. Y, en efecto, asistimos a intervenciones exageradas, con acusaciones por tierra, mar y aire, contra todo lo que huela a Estado, a la pérfida España que desde tiempos inmemoriales, se ha dedicado a expoliar y castigar al “pueblo catalán”. Solo ellos, la defienden. Solo ellos, están comprometidos en conseguir la liberación de este yugo que no permite volar alto, y, a ser posible, solos. ¿Hacia dónde? Esto, es lo de menos. Todavía tienen en el frontispicio de sus despachos, la aspiración de conseguir la independencia. No nos han explicado ni cómo, ni cuándo, ni con quién, pero lucharán en todos los foros posibles, para hacerla realidad. Y para que nadie se engañe, no quieren confraternizar con ningún otro partido. En todas partes, caras de enfado, intervenciones abruptas e incluso mal educadas, para que quede claro que no se casan con nadie. Pues bien, así estamos en Cataluña, y dos veces al mes, en las sesiones de control al Govern, hay que tener paciencia y escuchar los sermones del portavoz principal, y de los secundarios que quieren emular al principal. Y, claro, todos ellos, al jefe supremo: Puigdemont, que continúa, cómodamente instalado, en Waterloo, a la espera le sea concedida la amnistía. A pesar de sus promesas de retorno, no hay ningún peligro que las cumpla. De hecho, con unos años más, los delitos habrán prescrito. Muchos de nosotros, no tenemos ninguna prisa en su retorno. Podemos vivir, separados y alejados, sin ningún problema. De todas formas, hay que tener en cuenta algunos elementos, para comprender los posicionamientos y exabruptos de sus representantes. En la última encuesta del CEO (Centro de Estudios de Opinión) todos los partidos mantienen, más o menos posiciones, excepto Junts que pierde tres o cuatro diputados, precisamente a favor de Alianza Catalana (AC), el partido de la alcaldesa de Ripoll (Gerona), Silvia Orriols que obtuvo dos, en las pasadas elecciones. En esta encuesta, sube a los seis o siete, y todo indica que va a más. El primer mordisco, lo sufre claramente Junts, y va a sufrir otros que le van a complicar su proyecto de futuro. Es más, este nuevo partido de extrema derecha, independentista, ha empezado a preparar las próximas elecciones municipales de 2027, y mi pronóstico es que va a superar el centenar de candidaturas, una parte de las cuales saldrán de los territorios, hasta ahora dominados por Junts. Este peligro supone echar por tierra las aspiraciones de ensanchar representación y recuperar poder perdido. Hay que saber que Junts solo preside una de las cuatro diputaciones catalanas, y todo indica que incluso ésta, la de Gerona, la puede perder si pierde listas electorales. En resumen, todo tiene su explicación y Junts busca hacerse un lugar en las noticias principales. De aquí proponer una cuestión de confianza, en el Congreso de los Diputados, mediante la presentación de una Proposición no de Ley, que todo el mundo sabe no tiene ninguna posibilidad de prosperar. O de plantear preguntas al Presidente, en tonos penosos, e incluso mal educados. O anunciar rupturas de conversaciones, propuestas, enmiendas, etc. Tienen que aparecer como radicales, más parecidos a los antisistema de la CUP, que a lo que había sido Convergencia. Y hablando de Convergencia, han ocultado, de forma inmediata las palabras pronunciadas por Jordi Pujol, el 29 de noviembre en Castellterçol (Barcelona), con motivo de un homenaje que le organizaron. Alto y claro manifestó: “Ahora sabemos que Cataluña no será independiente”. Y lo amplió con todo tipo de detalles. A sus 94 años, tiene el cuerpo frágil, pero su cerebro está en plena forma. Con tantos factores en contra, hay que comprender el conflicto de intereses y proyectos internos y externos de Junts, que motivan su mal humor, sus cambios de rumbo y sus dudas sobre el presente y futuro. Se han derechizado mucho, demasiado, para gusto de una parte de sus seguidores, y han perdido buena parte del poder que ostentaban. Nadie se extrañe de las ocurrencias que lanzan, para intentar mantenerse a flote. Veremos muchas más, en los próximos tiempos. Que nadie lo dude.