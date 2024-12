EL FRONT JUDICIAL. Es ben cert que no es van fer els deures en matèria de Justícia, a diferència del que es va fer a nivell de Defensa, o en altres àmbits i sectors de la vida política, laboral, sindical o empresarial. Prou delicat era transformar i adaptar el nou país, sorgit de la Transició, a cotes pròpies d’una democràcia plena, que es va pensar que el temps i l’acció diària posaria a tothom en el seu lloc. No ha estat així, i quaranta-cinc anys després de recuperar la democràcia, veiem nombrosos casos, molt poc explicables, des del punt de vista d’estricte aplicació de la Justícia. Es evident que cal distingir l’acció de la immensa majoria de jutges i magistrats, de la d’un petit sector, però, molt rellevant, que està distorsionant la vida política, amb les seves accions i actuacions, poc o gens justificades. Espanya, disposa de 5.320 jutges i magistrats ( 2022), cosa que representa 11,2 per cada cent mil habitants. Es una proporció, molt per sota del que seria recomanable, i és una de les principals causes de l’enorme lentitud. I tots sabem que una Justícia lenta, no és una Justícia justa. En tenim proves, cada dia que passa, quan apareixen informacions sobre resolucions i sentències de qüestions que es van iniciar vuit, deu o dotze anys enrere. Ara mateix, una de la grans peticions del Govern Illa, en la seva lluita contra la reincidència, ha estat crear nous jutjats per atendre milers de casos que es van acumulant en els actuals i que provoquen un autèntic col·lapse que permet continuar delinquint, a centenars de reincidents que acumulen milers de delictes. Bé, finalment, s’ha acordat la creació de 5 nous Jutjats que permetran desencallar la situació. Però, tornant al principi. No és de rebut, veure com unes causes van a pas de legionari, i d’altres, a pas de marxes fúnebres. Aquí, hi ha acords entre parts que juguen a torpedinar l’acció del Govern, posant sobre la taula i en els mitjans de comunicació, peticions d’investigació, sense altre fonament que uns retalls de diaris. I, d’uns determinats diaris i mitjans de comunicació de molt poca credibilitat per no dir paraules més gruixudes. Què fer davant aquesta situació ? D’entrada, serenitat i sang freda. Alguns, voldrien moviments poc meditats, paraules gruixudes o acusacions altisonants. No, toca refredar tensions, i actuar amb el cap serè, però alhora movent fitxes perquè alguns d’aquests jutges i magistrats, poc curosos amb els fons i les formes, vagin arribant a l’edat de jubilació, de manera que siguin substituïts per d’altres que no acceptin jugar a política, sense ser-ho. I, si cal, estudiar noves formules per injectar a la carrera judicial, nous juristes de prestigi per ocupar places que estan vacants i que permetrien una doble funció: agilitzar expedients i alhora marcar distàncies amb el front judicial, massa proper a les tesis de PP i VOX. N’hi ha que es creuen dipositaris de les essències de l’Estat i que només ells poden aturar determinades decisions polítiques que consideren inoportunes, o directament inadequades. Ho hem vist diverses vegades, fins el punt d’atrevir-se a manifestar-se amb togues posades, davant els tribunals de Justícia. Això, no pot tornar a passar, perquè estan per impartir Justícia, no per imposar les seves tesis. Si volen actuar en política, que deixin el càrrec i es presentin a eleccions.