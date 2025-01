BORREDÀ: TANCA LA BOTIGA HISTÒRICA “CAL FERRER”, deixant garantida la continuïtat. El darrer dia de l’any, amb una invitació a tots els veïns i veïnes, s’han acomiadat els propietaris , Jordi Heras i Inés Tubau, d’un negoci que era molt més que una simple botiga. Cal Ferrer, ha donat servei a vàries generacions de borredanesos, i a tots els visitants i segons residents del poble, des de les 7 del mati, fins a altes hores de la nit, els 7 dies de la setmana. Cal Ferrer, ha estat la típica i tòpica botiga de poble, on s’hi troba de tot: botiga de queviures, venda de tabac i segells de correus, distribució de premsa, central de loteries, servei de bar i restaurant, menjar per emportar, venda de pellet i bombones de butà, assegurances, etc. Situada, just a l’inici del carrer de Berga, a tocar de la Plaça Major, on disposa d’una terrassa de bar, a l’ombra del campanar de l’església parroquial. El conjunt, aplega dues cases , en una de les quals, molts anys enrere, hi havia el taller de forja, on es treballaven tota mena d’eines per a pagesos i ramaders, al costat d’altres d’artesania. D’aquí, ve el nom de “Cal Ferrer”. L’any 1988, va patir un greu incendi que va posar en perill la seva supervivència, però el negoci va renéixer de les cendres, fins a la data actual, en la que arribats a l’edat de jubilació, volen gaudir del merescut descans. Pares d’una filla, la Laia, que va decidir seguir la carrera de dentista, i que ha muntat un gabinet dental, a Berga – capital, no tenien relleu familiar, de manera que van començar a buscar a qui traspassar el negoci, més aviat dit, els negocis, per no haver de tancar, conscients de la importància que té per un poble, disposar de tots aquests serveis. Fins i tot, han allargat el traspàs, per facilitar el relleu que finalment ha arribat, de la mà d’una parella de fora del poble: el Paco i la Lucía, dels quals parlarem en una altra ocasió. Durant un temps, els acompanyaran en el negoci per introduir-los en el coneixement, rutines i maneres de fer i actuar, en un poble petit com el nostre. Avui, volem donar fe i agrair la bona feina feta, al llarg de tota una vida, per part de dues generacions que han suposat un lloc de trobada, informació i serveis, diversos i de qualitat. Els hi desitgem llarga vida, i salut, perquè en puguin gaudir, al costat de la família, veïns i amics. I els felicitem per la immensa bona feina feta, al llarg de tants i tants anys. Borredà, 31 de desembre de 2024.