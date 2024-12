BORREDÀ :CONDICIONAMENT PLAÇA MAJOR I ENTORN . Dotze anys enrere, l’Ajuntament de Borredà, va aprovar el projecte de Condicionament Nucli Antic, redactat per l’arquitecte municipal, Josep Vilaseca. Per volum i complexitat, es preveia dur-lo a terme, en diverses fases, en funció de la disponibilitat econòmica, procedent de subvencions de Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. El motiu per plantejar una Renovació total del Nucli Antic, era l’antiguitat dels serveis bàsics: xarxa d’aigua, i xarxa clavegueram, a més d’aprofitar per adaptar la superfície de places i carrers, a les condicions de mobilitat que venen regulades per les normes vigents, actualment. D’aquell projecte global, es va dur a terme una Primera fase, consistent en la renovació complerta de l’entrada del poble, un primer tram del Carrer Manresa que exerceix de carrer major, i el carrer Queralt, fins connectar amb el carrer Dr. Vilardell. La Segona fase, consistí en renovar completament el carrer més antic del poble, el Carrer de la Font, acabat quatre anys enrere. El paviment elegit, sortí d’una consulta popular, que s’ha seguit ,en part, en les obres posteriors. Tocava, ara, dur a terme la Tercera Fase. Condicionament de la Plaça Major i entorn proper. Aquesta és la fase més emblemàtica, la de major impacte, per tractar-se del rovell de l’ou del Nucli Antic. El projecte ha estat redactat per l’arquitecte municipal, Arnau García, i ha tingut l’arquitecte tècnic, Carles Farras , com adjunt pel seguiment i control. L’obra ha estat executada per l’empresa CISA, i ha tingut un pressupost de : 312.934,37, a càrrec del PUOSC 2024, de la Generalitat de Catalunya. L’obra ha consistit en treure tota la superfície asfaltada de la Plaça Major, i, un tram del Carrer Manresa, a més del paviment de pedra de bona part del Camí de Frontanyà. S’ha procedit a la substitució de tota la xarxa d’aigua, que havia superat els quaranta anys d’antiguitat, així com la xarxa de clavegueram. A la xarxa d’aigua, s’han instal•lat aixetes de tancament, a cada tram, per tal de poder reparar avaries sense haver de tancar la xarxa general. També s’han renovat totes les escomeses de tots els edificis de la zona afectada per les obres, com també s’han connectat els baixants de teulades, per empalmar a la nova xarxa de clavegueram. També s’ha aprofitat per renovar la xarxa, fins el Centre Cívic de la Gent Gran. Pel que fa clavegueram, s’ha fet la doble distribució: aigües netes ( pluvials), aigües brutes, que son conduïdes cap a l’estació depuradora (EDAR) inaugurada fa cinc anys. Tota la superfície de la Plaça Major, és de plataforma única per facilitar la mobilitat, i garantir el bon servei que des de sempre ha fet a l’hora de celebrar tota mena de festes, a l’aire lliure. Des de fa molts anys, tant la Festa Major, com altres esdeveniments del poble, troben el millor escenari a la Plaça Major. I, precisament per a afavorir aquest ús, s’ha previst serveixi també com refugi climàtic, col•locant tres bases a cada banda de la plaça que a inicis de l’estiu, permetran instal•lar sis grans pals metàl•lics, per posar-hi uns teixits de colors que donaran vistositat a la plaça, al mateix temps que regularan la temperatura, i aturaran les primeres gotes de pluja, si s’escau. En un extrem, s’ha mantingut un tram de pedra vista, així com el mur històric de tancament de la plaça, per preservar la memòria de com era, fins la seva renovació. Per major comoditat s’hi ha aplicat un seient de fusta, amb una filera il•luminada que permetrà compaginar comoditat i valor estètic. Finalment, l’ajuntament ha decidit permetre estacionar, en una part de la plaça, per un període de 30 minuts. La resta, queda tancada al trànsit i a l’aparcament, per reservar-la als vianants. De fet, des de fa sis anys, el nucli antic, forma part d’una illa de vianants, recomanant tothom fer servir els espais d’aparcament disponibles. El resultat de les obres és clarament positiu, per com s’han fet i pels materials utilitzats, però sobretot perquè han permès renovar completament els serveis bàsics i adaptar-los a les normatives vigents. Acabada aquesta Tercera Fase, l’ajuntament estudia una quarta, per dur a terme, tant bon punt aconsegueixi algun nou ajut. Borredà, 2 de desembre de 2024.