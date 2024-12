BORREDÀ, APROVA EL PRESSUPOST MÉS ELEVAT DE LA SEVA HISTÒRIA. El passat 16 de desembre, l’Ajuntament de Borredà, va aprovar el pressupost municipal per a l’exercici 2025, per un import de: 1.506.062,88 euros. El més elevat, en els 45 anys de democràcia. D’aquest import, 809.902,53, destinat al capítol d’inversions, un 53,77% del total. Les dues grans inversions, van destinades, a Millores en la xarxa d’aigua i telecontrol, i a dur a terme la Quarta fase de millores de carrers, nucli antic. La primera, relacionada amb les millores en la xarxa d’aigua, va destinada a Renovació Xarxa antiga: Carrers Vinyal, General Manso, Coll del Bas, Campalans. La segona actuació va destinada a canviar els comptadors del nucli urbà, per tenir-los tots a peu de carrer, i substituir-los per comptadors telemàtics, per facilitar la lectura de tots ells. La tercera actuació es destinada a la neteja i substitució de bomba impulsió del pou Molí de Cabanes 2. Per aquestes inversions es disposa de dues subvencions procedents de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) de la Generalitat de Catalunya, la primera per import de: 230.572,79 euros. I una segona per import de: 35.093,66 euros. Una tercera subvenció prové de la Diputació de Barcelona de: 168.000,00 euros. La segona gran inversió que contempla el pressupost, va destinada a executar la QUARTA FASE de MILLORES CARRERS NUCLI ANTIC, per un import de: 238.520,90 euros. La totalitat d’aquesta inversió va a compte d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla General d’Inversions (PGI). En aquesta Quarta Fase, es renovaran: La Placeta, Carrer de Dalt, Camí de Frontanyà, i el tram pendent del carrer Manresa. Duta a terme aquesta fase, en quedarà una cinquena, per a tenir tot el nucli antic, totalment renovat, en els serveis bàsics i paviment. La previsió és dur-la a terme, en el proper mandat. Altres inversions que contempla el pressupost 2025 son: 1. Pla de camins 2025. Continuació dels que es duen a terme cada any, per tal de tenir tots els camins que porten a cases habitades, en adequades condicions. Import total: 57.392 euros, procedents de la Generalitat de Catalunya. 2. Plaques solars sobre dipòsit d’aigua – Cal Gall. Una nova fase en la lluita contra el canvi climàtic, i la independència energètica. Import total 32.144,78 euros. Té un ajut de la Diputació de: 24.224,00 euros. 3. Substitució de teulada amiant de la Serradora, propietat de l’Ajuntament: segona fase: 25.000,00 euros. 4. Compra i instal·lació d’una tirolina, a la zona esportiva, demanada pels nens i nenes del poble: import 7.500,00 euros. 5. Millora puntual a la zona esportiva: import 8.000,00 euros. Aquestes son les principals actuacions previstes per l’Ajuntament de cara el 2025. A tot plegat s’hi afegeixen multitud de petites millores per garantir el perfecte funcionament de tots els serveis municipals, pensant en els residents , tot l’any en el poble, i per atendre a tots els qui se’ns afegeixen els caps de setmana i temporades de vacances. Borredà, 20 de desembre de 2024.