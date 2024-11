NOU REGLAMENT D’ESTRANGERIA Formar part de la gran família de voluntaris de Creu Roja, dedicats a ajudar als immigrants que tenim aquí, suposa conèixer i fer el seguiment de les seves gestions i tràmits per a regularitzar la seva situació. Molts, van venir demanant refugi, per estar perseguits en els seus països, però no és tant senzill provar aquesta persecució, que pot ser per motius polítics, religiosos o per pertànyer a ètnies diverses. O, simplement perquè conflictes regionals, expulsen ciutadans que es troben entre dos focs. Espanya, és força restrictiva a l’hora de concedir l’estatut de refugiat, i només ho fa ,després d’estudis exhaustius que obliguen a aportar documentació, i explicacions molt detalles sobre els motius de la seva fugida. No tothom pot disposar de documentació quan s’ha hagut de fugir de presa i corrents. Amb tot, els serveis d’informació, funcionen i la procedència de segons quins països, aplana les resolucions. Tots critiquem la lentitud, però també som conscients de la complexitat de les gestions i tramitacions quan es treballa amb un centenar d’idiomes diferents. Anar a les oficines d’estrangeria de Barcelona, per posar un exemple, és endinsar-se en una mena de Torre de Babel, on es barregen peticionaris i intèrprets. I us puc assegurar que malgrat la complexitat, el sistema funciona. Això sí, caldria ampliar dependències i sobretot reduir tràmits. Aquesta petició, l’hem feta arribar, per diversos canals, als màxims responsables de la qüestió. I, finalment, les peticions han tingut resposta, en el que tots reclamàvem: un Nou Reglament d’Estrangeria. Va ser aprovat, en el darrer Consell de Ministres, del passat dimarts 19, de novembre. Feta una primera lectura, s’hi poden veure un munt de reivindicacions que han estat satisfetes. Precisament, la més reclamada, era allargar permisos i vigències de determinats documents, visats o targetes, com per evitar la seva caducitat immediata, quan feia poc, havien estat concedides. Aquest, era un dels drames de les tramitacions que ara s’ha resolt. I amb aquest, un altre de molt rellevant com és que per a regularitzar la situació, ja no calguin tres anys d’estada en el país, sinó només dos. Això, suposa un impuls per a centenars de milers de persones que poden avançar els seus papers, i aconseguir la targeta de resident, i amb ella la de poder buscar feina i habitatge. També, s’anul•len situacions que eren força estrambòtiques com les que una vegada rebuda la documentació, calgués sortir fora del país, per a tornar entrar i d’aquesta manera oficialitzar la regularització. Bé, hi ha moltes altres modificacions, destinades a aquells que venen a estudiar, o a d’altres que venen a fer pràctiques o intervenen en intercanvis culturals o laborals. El nou Reglament, beneficiarà d’immediat, a prop d’un milió d’immigrants, instal•lats de forma provisional en el nostre país i que estan tramitant la seva regularització. Les previsions fetes és que amb el nou Reglament es puguin concedir uns tres-cents mil permisos anuals, en els propers tres anys. Es a dir, treure el coll d’ampolla o col•lapse que existeix en aquests moments. Dolent pels qui en formen part i dolent pel país, perquè els necessita de forma immediata ,per a cobrir les peticions de treball, en múltiples sectors. Ja era hora !. Les peticions fetes, han estat escoltades i sobre tot , resoltes.