DIA 5, DATA CLAU. La gran dependència de la UE, i bona part del món, pel que succeeixi a les eleccions dels EUA, imposa el creuament de dits, perquè el seny guanyi a la rauxa, o millor dit, a la bogeria, d’un candidat com Donald Trump que hauria d’haver estat apartat de la cursa electoral, sinó fos que en aquell país, hi podem veure coses excelses, al costat d’ altres de penoses, fins extrems difícils de digerir. Si aquí ja ens posem les mans al cap, per segons quins candidats, seguir la cursa electoral dels EUA, serveix per comprovar la decadència d’una democràcia amb greus problemes de rigor i estabilitat. Els que estudiem història, ens adonem que la caiguda dels imperis, no té una data concreta, sinó consisteix en una etapa de progressiva pèrdua de valors, valentia, prudència, honestedat, que poc a poc, facilita l’arribada de persones inadequades, en els principals llocs de responsabilitat. Agradi o no, els EUA està perdent aquell poder de convicció i creences que va motivar multitud d’empreses, en tant que primera potència mundial. Fins i tot, quan encara no ho era, i ens va salvar als europeus de les nostres pròpies bestieses. Gràcies a la seva implicació, ens vam salvar de les conseqüències de la Primera i Segona guerra mundials. Però, aquella implicació queda lluny, com també alguns dels grans ideals d’implicar-se en la pau i el progrés en multitud de territoris. Es més que preocupant veure un home insensat, convertit en candidat a la presidència, després d’haver-ne exercit una que va ser un desastre. Com es pot repetir un error tant abismal ? El populisme produeix efectes impensables, en territoris poc cuidats, poc atesos en les seves necessitats i reivindicacions, molt afectes a creure qualsevol acusació i proposta de solució. Aquesta situació, juntament amb la disponibilitat de poderosos mitjans de propaganda, poden facilitar la mobilització de milions de persones, contra el que creuen enemics, i donar el vot a una persona que només es vol servir d’ells. Una situació com aquesta, juntament amb un sistema electoral enrevessat i poc eficient, permet posar en dubte, fins i tot alguns resultats electorals. Es increïble que després dels problemes tinguts amb determinades paperetes de votació, no s’hagi decidit modificar-les per evitar complicats sistemes de recompte que poden acabar amb nous conflictes com els viscuts, anys enrere. Es així com la primera potència mundial, fa un ridícul universal, en matèria electoral, mantenint obsolets sistemes de votació, impropis de l’any en que ens trobem. I, ningú s’estranyi si al final del recompte, tornen els atacs contra els resultats obtinguts, per culpa de retards, o poca claredat amb alguns dels resultats donats. El dia 5, serà un dia llarg, molt llarg, per a tot el món perquè som conscients que tenir un president o una presidenta, ens hi va la bona o mala resolució dels conflictes que tenim en el món, i també les relacions econòmiques i financeres entre les principals potències. Escoltar els discursos de Trump, ens transporta als pitjors escenaris imaginables. Confiem en que el seny i la visió històrica del paper que ha jugat el país, mobilitzi milions de persones a favor de Kamala Harris. Seria el millor regal que podríem rebre, abans de les festes nadalenques. Creuem els dits.