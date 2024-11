COM ÉS POSSIBLE ? Tots els pendents de resolució, dels seus problemes amb la Justícia, per culpa de les seves accions i actuacions, en el procés independentista, es demanen, com és possible que uns quants magistrats, no apliquin la Llei d’Amnistia, en tots els termes , tal com es va aprovar, per part de les Corts Generals. Consideren il•legal, il•lògic, pervers, inacceptable, indignant, un comportament com aquest, i eleven la seva crítica davant tots els mitjans de comunicació i fins i tot, recorren al Tribunal Constitucional per demanar empara per a tanta injustícia. Curiós no ? Ho dic, perquè efectivament sobta, que després de tant treballar, diputats i senadors, i amb ells, grans juristes oficials i particulars, el resultat de la Llei d’Amnistia no sigui el previst per aquests redactors de la llei. I, encara més, quan els de Junts, van exigir una pròrroga, per sotmetre el document, a l’estudi i resolució dels seus magnífics juristes. Ens van assegurar que els retocs fets, eren definitius, inatacables i intocables. Doncs bé, de moment veiem queixes, lamentacions i acusacions però, aquí no torna cap dels fugitius, instal•lats a Bèlgica. També, es queixen tots els que esperaven immediates resolucions a les sentències rebudes, d’inhabilitació, siguin de Junts o d’ERC. I tots, es posen les mans al cap, i exclamen: com és possible? I sí, sí, tots ens demanem ara, com és possible, aquesta interpretació, ajustada o no a dret, ja ens ho dirà el TC, però a tots ells, els vull recordar que aquesta mateixa expressió la dèiem els autèntics demòcrates que vam resistir i fer front a la deriva antidemocràtica que tots ells, van protagonitzar. Com és possible, que diputats i diputades, tiressin per terra la feina feta pels cent trenta-cinc diputats del Parlament de Catalunya, que després d’anys de feina, diàleg i consens aprovéssim un Reglament del Parlament, i setanta-dos eixelebrats el vulneressin, els dies 6 i 7 de setembre de 2017 ? Com és possible que tots els membres del Govern de la Generalitat, vulneressin el jurament fet, de fidelitat als principis continguts en la Constitució i l’Estatut d’Autonomia? Com és possible, que en un país, com Catalunya, amb democràcia plena, volguessin imposar unes Lleis totalment il•legals ? No ho dic jo, ho ha dit, el TC. Com és possible que en un Estat, com Espanya, amb democràcia plena, setanta- dos diputats i el Govern de torn, declaressin les lleis fonamentals, fora del marc legal ? Com és possible que passés tot el que va passar, sense que els seus autors, hagin reconegut el trinxament fet, les convulsions causades, i, ni tant sols hagin considerat demanar perdó ? Doncs, perquè consideren increïble, impensable, indignant, que uns quants magistrats facin el mateix que van fer ells, durant el procés ? Alguns diran, sí, però ells son membres destacats de la Justícia. Sí, d’acord, però és que ells , eren membres destacats de les principals institucions del país: Generalitat i Parlament. Ara, uns paguen els altres, amb la mateixa moneda. Un despropòsit, cert, però els que ara protesten son els menys indicats per fer-ho. Van cometre els pitjors delictes que un càrrec institucional pot dur a terme. Recordem-ho, quan es pregunten, com és possible ?