TV3: CANVI NOMÉS ESTÈTIC, EN EL “MÉS 324”. Si algú tenia esperances d’un canvi profund i sincer, per part de TV3, del programa del Més 324, portat durant anys per Xavier Grasset, i ara a les mans de Marina Romero, ha pogut comprovar que el canvi ha estat més estètic que no pas de contingut. Durant anys, TV3 va mantenir un programa, clarament processista, en temps del procés i en temps del post procés. Descaradament processista, tot i el fracàs rotund d’aquest moviment, derrotat per via institucional i per via de les urnes. Semblaria que una televisió pública, pagada amb el diner de tots, hauria de ser molt vigilant a l’hora d’entregar un dels seus programes a un col·lectiu ( el independentista) clarament minoritari a nivell de país. No ho dic, jo, ho han dit tots els catalans i catalanes amb el seu vot, en les darreres cinc eleccions consecutives. Suposo que les crítiques rebudes, i el descens de les audiències, va portar la direcció de TV3 a canviar Xavier Grasset, per Marina Romero, pensant que amb aquest canvi, el programa ja tindria una altra acceptació i orientació. No, no, impossible canviar d’orientació si es mantenen la majoria de tertulians i la conductora, mostra clares simpaties i sintonies amb els elements bàsics del procés. Vull tornar a recordar que estem a la Catalunya dels vuit milions, vuit. I que la suma de tots els vots recollits pels partits independentistes no arriben a un milió. Si, sí repeteixo no superen el milió de vots, d’un cens electoral de 5,6 milions. Suposo, tothom és conscient dels percentatges de cada bloc, i del paper clarament minoritari de les opcions independentistes. Si això és així, TV3, no pot continuar oferint un programa amb un desequilibri brutal entre els qui defensen les tesis constitucionals, i els qui encara creuen que el procés va ser respectuós amb l’estat de dret. He esperat a veure uns quants programes per constatar el fracàs de la nova formula, a la qual auguro una baixa quota de pantalla, i un curt futur, si bé haurem desaprofitat per convertir-lo en un programa útil i interessant. No s’ha d’anar gaire lluny, per a posar exemples de com s’ha d’actuar. A TVE, podem veure dos programes modèlics a nivell d’interès, respectant la pluralitat i diversitat. Tenim el programa El Vespre de Quim Barnola, a 24 hores, amb una panòplia de tertulians esplèndida, i amb un exquisit respecte per la pluralitat, sense caure en cap sector concret. Un altre exemple ,també el tenim a TVE, a la nit, amb Xavier Fortes, al capdavant. També en aquest, hi ha un ampli i variat llistat de professionals de la informació que permet presentar, debatre i avaluar l’activitat política, en tots els àmbits i sectors. Perquè no és possible tenir programes semblants a TV3 ? Es que continuen manant persones properes al procés ? Es que han de retre comptes a les entitats i partits independentistes, en comptes de, al conjunt del poble català?. Els programes conduits per Marina Romero, no tenen el grau de pluralitat i diversitat que ens havien promès. Hem de ser conseqüents i dir-ho públicament. La tria de tertulians, és una tria descaradament sectària i no veiem en la conductora suficients ànims ni predisposició per preservar la pluralitat i objectivitat que esperàvem. Segur que ben aviat l’audiència, ens donarà la raó.