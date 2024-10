SIN SENTIDO DE ESTADO. Es difícil comprender la estrategia del PP, si realmente quiere llegar a gobernar. Me refiero a gobernar en Madrid, para toda España. Estar en la oposición supone preparar el terreno para llegar al poder, y para conseguirlo, nada mejor que alternar la oposición con la colaboración en los grandes temas como para demostrar flexibilidad, altura de miras y sentido de Estado. Hasta ahora, éste era el camino habitual, pero se ve que nos hemos hecho viejos, y lo que valía hasta ahora ha cambiado por la oposición global y total. Nada de aproximaciones ni consensos o pactos en algunos grandes temas, considerados “sagrados”. No, no hay nada intocable, al contrario todo debe estar en cuestión, por muy bueno que parezca. Después de comprobar los efectos de la política en ayuntamientos, CCAA y gobierno central, estamos en un nuevo escenario en que nada importa como para modificar trayectoria y objetivos. El PP de Núñez Feijóo, prefiere la bronca por la bronca, antes que sentarse y pactar. No hay límites a su quehacer diario, ni siquiera en temas que producen daños considerables a las instituciones en las que gobierna. No creo que le salga bien esta estrategia porque al final las personas quieren resultados positivos de la acción de gobernar y estoy seguro castigarán estos comportamientos. Si no vemos sentido de Estado en el PP, mucho menos lo vemos en un partido que por azares del destino se ha convertido en indispensable para completar mayorías. Me refiero a Junts x Cataluña. El partido que supuestamente lidera Puigdemont desde su refugio en Waterloo. Con solo siete votos, condiciona enormemente la legislatura, hasta el punto de malograr la disponibilidad de presupuesto, con los perniciosos efectos que comporta. Les da igual que Cataluña pierda centenares de millones o que el país pierda grandes oportunidades de mejorar su situación. Ellos, están en otra guerra, empeñados en lidiar su conflicto contra ERC para aparecer como los únicos que defienden realmente Cataluña. Nadie sabe hasta dónde quieren llegar pero lo cierto es que se han enrocado, en posiciones inamovibles. Solo las cambiarán si se producen movimientos internos, suficientemente fuertes como para hacerles variar la estrategia. Pienso en los alcaldes y concejales de Junts, en el gobierno, pero también en la oposición. Los días van pasando y con ellos los meses y los años. Nos encontramos a año y medio de las últimas municipales y a dos y medio de las próximas. Los equipos de gobierno no han recibido grandes ayudas para poder cumplir con los programas electorales. Y, ni siquiera se ha publicado la convocatoria de PUOSC (Plan único de obras y servicios de Cataluña), a cargo del gobierno catalán. Este también precisa de nuevo presupuesto para poder llevar a cabo sus compromisos electorales. Tenemos pues, dos partidos opuestos pero que se comportan de forma similar. El PP, está contra todo y contra todos, por creer que esta estrategia permitirá echar al PSOE del gobierno, y Junts que le da igual lo que pueda perjudicar a Cataluña. Ellos critican la gestión judicial de la Ley de amnistía y cargan contra el gobierno por no hacerla cumplir. Su objetivo es unipersonal, aunque lo quieran revestir de global. Mientras tanto, ni pactos ni acuerdos.