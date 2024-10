PRIORIDAD: RECUPERAR VIVIENDAS VACÍAS. El debate sobre la vivienda, ha venido para quedarse. Por lo menos, durante muchos años. Tantos, como la carencia exista, y en este caso, la solución puede tardar años, muchos años, en resolverse. Conviene, pues, modificar prioridades y poner ésta en los primeros lugares, sino en el primero de todos. Pero, a la vista de los primeros anuncios, propongo apostar primero por la rehabilitación de viviendas vacías, antes que la construcción de nuevas. O por lo menos, actuar en paralelo para evitar un auténtico despropósito como tener millones de viviendas vacías, y no hacer nada, o hacer muy poco para recuperarlas. Siempre, es aconsejable mirar los datos que nos ofrecen los organismos públicos competentes. En este caso, el INE (Instituto Nacional de Estadística). Si estudiamos los datos de 2021, la última gran encuesta publicada, vemos que hay en España un parque de 18,5 millones de hogares. De éstos, un 14%, o sea 3.837.328 están vacíos, y hay 2,5 millones de uso temporal. Fijémonos en las viviendas vacías. Hablamos de cerca de 4 millones, repartidas por toda España, pero con algunos datos sorprendentes. En Madrid, hay 97.000 vacías. En Barcelona, 75.000; en Valencia, 36.000, en Sevilla, 25.000; en Palma, 16.000; en Málaga, 9.300. No sigo, pero parece increíble que a estas alturas, podamos tener en ciudades de más de 250.000 habitantes, un total de 403.073 viviendas vacías, y no estemos haciendo los deberes a todo ritmo. He sido alcalde, 28 años y parlamentario, otros 15. Puedo asegurar que si a los ayuntamientos se les dieran competencias, y sobre todo financiación, para comprar y rehabilitar, en unos pocos años, estas cifras serían radicalmente diferentes. Causa desánimo e indignación pasear por pueblos y ciudades y ver pisos, casas y edificios, cerrados y abandonados. Mala imagen, desertización de vida, y problemas seguros cuando la degradación obligue a actuar, si no lo hacen los propietarios. No soy partidario de la línea dura, en materia urbanística. Hay muchos propietarios que no disponen de financiación para rehabilitar sus casas. Hay herencias envenenadas que complican la venta y la rehabilitación. Hay situaciones diversas que alargan por años, la recuperación de la propiedad. Todo esto es cierto, pero si se concedieran elevadas ayudas a los ayuntamientos, para la compra, y posterior rehabilitación, en pocos años habría un importante parque municipal de vivienda, para dedicar al alquiler asequible. Y, lógicamente, también hay que actuar sobre solares públicos o privados para impulsar la construcción de viviendas, sean de venta o de alquiler, pero para mí, lo más rápido y urgente es actuar sobre este inmenso ámbito de la vivienda vacía. Es que, un alto porcentaje es de fácil rehabilitación. Solo queda un número residual de vivienda difícilmente recuperable. Vayamos, pues a la recuperable, a la que con pequeñas inversiones se puede poner en el mercado. Y creamos un parque municipal de vivienda, en la mayoría se municipios de España. No inventamos nada. De hecho, en varios países europeos, ya existe esta fórmula, mediante la cual los ayuntamientos se convierten en promotores de vivienda, con grandes o pequeños parques que permiten alquilar y por lo tanto participan en la solución del problema, y al mismo tiempo tienen unos ingresos que pueden revertir en nuevas promociones o en el mantenimiento de las existentes. Hay, todavía, otra virtud y es la de recuperar vida en determinados barrios de las ciudades o evitar la desertización de muchos pueblos medianos y/o pequeños. Es triste pasearse por numerosos pueblos y ciudades, y ver el estado de abandono de diversos edificios, que podrían ser recuperados mediante la compra y la rehabilitación. Hay ya algunas experiencias en marcha, de la mano de la Diputación de Barcelona, pero habría que ampliar y multiplicar las experiencias con aportaciones de la Generalitat, y del Gobierno central, e incluso de la UE. Y éste debería ser un objetivo de todas las CCAA. La suma de todas las actuaciones, permitiría en pocos años, equilibrar la balanza entre la oferta y la demanda. Espero se tenga en cuenta el ámbito de las viviendas vacías para darle una salida que ahora no tiene.