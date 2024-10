PRINCIPALS PRIORITATS – COMARCA BERGUEDÀ Resum de les propostes presentades, ahir a l’Executiva de Federació. 1.- Garantir atenció mèdica a tots els pobles, en similars condicions als que teníem abans de la COVID. 2.- Desdoblament C-16 . Tram Berga – Túnel del Cadí. 3.- Finalització i posada en servei Polígon comarcal d’Olvan. 4.- Garantir ajuts anuals per a manteniment i millora camins rurals. 5.- Condicionament i millores C- 26 : Trams Solsona – Berga - Ripoll. 6.- Ajuts a la vigilància Espais Naturals de la comarca. 7.- Pla d’habitatge també per a pobles petits. 8.- Garantir serveis bàsics municipals: Secretaría, Arquitecte, Enginyer. 9.- Millores atenció en el Hospital comarcal. 10.- Resoldre problemàtica socorristes aquàtics, piscines municipals. 11.- Resoldre Estació Busos Berga, amb una proposta realista. 12.- Suport tècnic assistències Consell Comarcal. 13.- Proposta de tenir algun Servei Territorial a Berga 14.- Garantir integració tarifària a la comarca. 15.- Estudiar Tren Tram , Bages – Berguedà. 16.- Estudiar serveis directes 17.- Resoldre tema llei del foc – Patum Berguedà, 7 de setembre de 2024.