ILLA, PRUEBA SUPERADA. Había un lógico interés en el Debate de Política General, en el Parlamento de Cataluña, los días 8, 9 y 10. El primero de Salvador Illa, a tan solo dos meses de su investidura. Otros presidentes, muy probablemente, habrían decidido posponerlo o dejarlo para el año próximo. Pues no. Ha querido preservar el calendario habitual e histórico de este Debate, a lo largo de los 45 años de gobierno de la Generalitat. Los recuerdo todos, o casi todos, en tanto que diputado en el Parlamento en cuatro legislaturas, de forma presencial, en el escaño, en la tribuna, o finalmente por radio i/o televisión. Sinceramente, éste me ha parecido sino el mejor, uno de los mejores, sin ninguna duda, sobre todo por la concreción, precisión y ausencia de florituras innecesarias. Quizás también, porque ha roto la concatenación de debates “procesistas” en los que imperaban más los ataques al gobierno español, que propuestas concretas de autogobierno. De hecho, ha parecido como si el proceso, hubiera tenido lugar en el siglo pasado de tan poco como ha estado presente. El presidente, ha ido a lo suyo. A exponer, en una hora y cuarto, los principales ejes de su programa de gobierno para 2025 y años sucesivos, para poder cumplir con varios proyectos que precisan de más de un mandato para hacerlos realidad. El tema de la vivienda es el principal, pero otros necesitan de tanto o más tiempo para culminarlos. Esta exposición, clara, transparente y llana desarboló las intervenciones de los principales grupos de oposición. De hecho, Junts, volvió a demostrar su desorientación y su falta de ubicación, sin un líder en el hemiciclo y sin haber llevado a cabo una remodelación de cargos, a la espera del próximo congreso, de finales de mes. Tener un portavoz como Albert Batet, es ir al desastre porque además de mal orador, no tiene las ideas claras como para formular una alternativa de gobierno. Se limita a decir y repetir frases para su parroquia pero que nadie más compra. Atacar a Salvador Illa porque quiere demostrar su capacidad de gestión, es increíble después de una docena de años en que Cataluña ha estado a la merced de una tormenta, sin brújula ni timón. Precisamente si una cosa quiere la sociedad catalana es que alguien se haga con el timón y tenga una buena brújula para fijar un rumbo concreto sin otros contratiempos que los que imponga la vida cotidiana. Hay necesidad de paz y tranquilidad y dejar para siempre los embates estériles que tanto daño han producido. La intervención de ERC fue la previsible, con el acento puesto en su gran apuesta: la financiación singular. Todo su afán se concentra en esta fórmula y la recuerda día sí, día también, para dejar claro que fue el primero en proponerlo y no quiere que Junts se apunte un tanto, de semejante valor. De hecho, si una cosa quedó clara en este debate es, la lucha sin cuartel entre los dos partidos independentistas, con unas muestras y unas declaraciones que suponen pasar de adversarios, a enemigos totales. El resto de grupos parlamentarios hicieron su papel sin estridencias ni especiales ataques contra un presidente que no estaba por la labor de perder el tiempo en contra ataques innecesarios. Tenía claro el programa, tenía claro el camino, había que contentar y asegurarse el apoyo de los dos grupos fundamentales para garantizar el mandato, que son ERC y los Comunes. El resto, si quieren facilitar algún acuerdo, bienvenidos sean, sino la vida continúa y avanza hacia los objetivos señalados. Dicho esto, lo importante de este debate, es la normalidad de su relato. Un presidente que expone su programa, le pone calendario y cifras, claras y contrastables. Nadie podrá decir que había vaguedades o generalidades. Sus adversarios han tenido que guardar sus antiguas apologías a la independencia, y a traspasar líneas rojas para provocar las iras del gobierno central, y con él, al conjunto del pueblo español. No, no, esta vez, han tenido que hablar de los problemas diarios de la ciudadanía: vivienda, salud pública, educación, servicios sociales, movilidad urbana e interurbana, etc. Bienvenida la realidad, bienvenida la apuesta por la gestión. Los que dudaban de la capacidad de Illa para superar este embate, han quedado impactados. Prueba superada y con nota.