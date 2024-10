EL PSC – BERGUEDÀ, RECOLZA EL PROJECTE D’UNA CENTRAL HIDROELÈCTRICA REVERSIBLE. L’Executiva de l’Agrupació Socialista del Berguedà, reunida de forma conjunta amb el Consell Polític, han aprovat, per unanimitat, recolzar el projecte de construcció d’una central hidroelèctrica reversible, a la comarca, aprofitant l’aigua de l’embassament de La Baells. Conscients del canvi climàtic i de la necessitat d’apostar per les energies netes, consideren que el projecte de central hidroelèctrica reversible o de bombeig, a instal•lar en el municipi de La Nou de Berguedà, permet aprofitar l’embassament, per a bombejar aigua, cap al nou petit embassament previst, i des d’aquí, retornar l’aigua, amb la conseqüent producció d’energia. El projecte preveu una potència de 539 MW. El projecte deixa clar el mínim impacte visual, de les canonades i instal•lacions de producció d’energia, i la nul.la afectació del volum del pantà ( 109 Hm3), aclarint també que es deixaria de bombejar en el cas que La Baells, no superés el 20% de la seva capacitat. Es en moments com aquests, en que els representants polítics i les seves organitzacions, han de mostrar empatia i comprensió vers projectes innovadors que permeten aprofitaments, inicialment no previstos. La seriositat de les empreses impulsores, així com l’interès del propi Govern de la Generalitat, mostren la importància del projecte i el benefici que pot aportar. El Berguedà ha estat, de sempre, una comarca solidària, innovadora i apostadora per treure el màxim profit de la riquesa del territori, i ara tenim una nova oportunitat, fent un ús social i responsable de l’aigua embassada a La Baells. El projecte no malmet l’aigua ni la perd, simplement en fa ús per a produir una energia neta. Benvinguda sigui aquesta nova tecnologia, la qual pot donar profit als municipis afectats ( Cercs – La Nou), i amb ells, al conjunt de la comarca. Berguedà, 16 d’octubre de 2024.