BORREDÀ: EXECUTADA LA PRIMERA FASE , RECUPERACIÓ PAS- CAMÍ I PONT DE CANEMÀS. A finals dels anys 70, uns propietaris forestals van aixecar un pont sobre la Riera Margansol, per tal de poder enllaçar la C-26 amb el Camí Rural de la Riera de Merlès, passant per Casamitjana. Aquest petit pont ha donat servei durant tots aquests anys, fins que 8 anys enrere, les fortes pluges van produir un creixement sobtat del cabal de la riera, provocant alguns desperfectes, a la base i part de l’estructura. Fet estudiar per tècnics, aquests, van recomanar reduir de manera dràstica el pas de vehicles pesants, limitant el pas als de 2 Tn. Tot seguit l’ajuntament va iniciar estudis i tràmits per tal de poder recuperar el pas de tota mena de vehicles, degut a la importància estratègica del pont i de tot el camí que enllaça dos extrems del terme municipal de Borredà. Aquest camí és de vital rellevància en cas d’incendis i d’aquí que es demanessin ajuts a les diferents institucions. Finalment, es va poder incloure en els ajuts de la Generalitat, dintre del marc del Pla de camins 2023. La setmana passada van concloure els treballs de la primera de les fases previstes, per a recuperar en la seva totalitat el pas per superar la riera Margansol. El Pla de Recuperació del Pont de Canemàs, contempla 3 fases. La primera és la construcció d’un pas a baix nivell. La segona, consisteix en l’enderroc del vell pont. La tercera , és la construcció d’un nou pont. Aquest projecte ha estat redactat per l’empresa SANENGI. La primera fase ha estat adjudicada a l’empresa Castellot S A per un import de 111.380,21 euros. I ha estat finançada pel Pla de Camins, de la Generalitat de Catalunya. Aquesta passera, permetrà de manera provisional, i mentrestant no es duguin a terme les posteriors dues fases, la circulació de persones i vehicles, d’una banda a l’altra de la Riera Margansol, permetent recórrer el camí cap a Casamitjana i enllaçar amb el Camí Rural de la Riera de Merlès. Es un llarg recorregut, que figura com prioritari en el Pla d’Actuació Municipal contra incendis. En futures convocatòries d’ajuts, l’ajuntament demanarà subvencions per dur a terme, la segona i tercera de les fases previstes. Borredà, 14 d’octubre de 2024.