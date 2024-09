VAL D’ARAN, MODEL D’AUTOGOVERN. A vegades, busquem a fora, el que tenim a dins. La Val d’Aran, és l’autèntic model d’autogovern, al qual hauríem d’aspirar i imitar. Ho dic, a la tornada d’una segona visita d’uns quants dies, després de la primera feta, vuit anys enrere. Aquells, eren anys de procés, tensió i opressió de les entitats i partits independentistes, contra els qui ens manteníem fidels a la legalitat. Va ser una grata sorpresa, arribar a un territori, sense estelades, sense llaços ni pancartes, ni accions que vulneressin la més mínima legalitat. Si en algun moment, algú pensa en saltar-se la llei i fer camí cap una Ítaca desconeguda, que no compti amb la Val d’Aran. Val d’Aran té 633,6 km2, una població de 10.372 h ( 2022), repartida en 33 pobles, petits o molt petits, escampats per un territori muntanyós, amb la típica construcció d’alta muntanya, preparada per a tota mena de condicions atmosfèriques, i molt especialment per a la neu. La seva organització social i política, es tant llunyana, que es compta per segles, de preservació i funcionament. Aquesta especificitat i singularitat, es va segellar, en la Llei 16/1990 de 13 de juliol, del Règim especial de la Val d’Aran, donant al Conselh Generau d’Aran, les màximes competències ,com per a garantir el benestar i progrés de tota la Val. Si ens mirem les competències que conté la Llei, comprendrem perquè parlem d’autèntic autogovern. Les tenen en : sanitat; serveis socials; turisme; protecció , manteniment i administració del seu patrimoni històric i artístic; protecció de la natura, muntanya i vies forestals; agricultura, ramaderia, pesca, caça i aprofitaments forestals; salvament i extinció d’incendis; joventut; oci i temps lliure; esports; medi ambient; recollida i tractament de residus sòlids, salubritat pública; carreteres locals; transport interior de viatgers; artesania. Si un govern , és capaç de cobrir, amb eficiència i diligència, totes aquestes infraestructures, equipaments i serveis, haurà acomplert el que s’espera dels polítics, en el millor sentit de la paraula. Doncs bé, ho vaig poder constatar a la primera visita i ho he revalidat en aquesta segona, després de veure, escoltar i parlar amb un bon nombre de persones, treballadors municipals i gent aranesa. Però, sobretot, observant el dia a dia, de les infraestructures, equipaments i serveis. Veure, com des de la capital, Vielha ( 3.628 h), fins el més petit dels pobles ( en vaig visitar una quinzena), tots estaven degudament equipats i atesos per brigades de manteniment i serveis, que feien lluir places, carrers, jardins i mobiliari urbà com si fossin acabats d’estrenar. I tot funciona, des del centre de decisió i govern, del Conselh Generau, presidit per la Síndica, Maria Vergés, màxima autoritat de la Val, que disposa d’un pressupost de 44.057.000 euros ( 2024). Amb un equip de govern que respecta i preserva els usos i costums, seculars, com perquè cap territori quedi desatès. I allà, impera la més absoluta legalitat, des de les accions i actuacions fins el protocol. En tots els edificis públics, hi figuren les banderes oficials: espanyola, catalana, europea i aranesa. I es defensa i promou la llengua aranesa i la cultura amb mesures intel•ligents i adients. La millor demostració, és l’àmplia presència i difusió, en tots i cadascun dels municipis de la Val. Si cap algun lloc hem d’anar a nivell català, mirem cap a l’Aran.