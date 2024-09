I SI ES QUEDÈS A WATERLOO? En un país petit, en que tothom coneix tothom, ens assabentem de la vida i obres del fugitiu de la Justícia, ubicat en el municipi de Waterloo (Bèlgica). Per què va anar a parar aquí, i no en un altre país?. Doncs, per les especials circumstàncies de la Justícia belga, molt poc receptiva a col•laborar amb altres de la UE. Podia haver anat a Suïssa, com va fer Marta Rovira, però tot i que també son molt refractaris, davant determinades peticions, ho son menys que els belgues, i son molt més rigorosos a l’hora de supervisar i controlar les activitats polítiques, en el seu territori. Es a dir, Marta Rovira es va poder refugiar en el Cantó de Ginebra, però sota condicions molt ben estipulades i regulades. En primer lloc, tenir uns molts bons ingressos com per no haver de dedicar-se a altres coses que estar a casa i funcionar via Internet. Res de concentracions ni manifestacions al carrer ni en cap lloc públic. Els suïssos, tenen el principi bàsic i fonamental de país de pau i ordre. Ni soroll fora d’hores ni problemes per culpa de gent que volen pertorbar un altre país. Allà ,Puigdemont hauria tingut alguns problemes a l’hora de moure’s i fer segons quines activitats. Per això, va triar Bèlgica. Instal•lat allà, no sé si algun dia sabrem qui paga la festa. Es a dir, qui finança una estada a cos de rei, amb seguretat, mobilitat sota protecció i serveis interns i externs pagats. Pagats per qui? Ningú respon a la pregunta, i costarà tenir dades reals i fidedignes. No és creïble ni factible les recollides de diner que van fer l’ANC i Òmnium. Van recollir diners per a pagar fiances, però no donava per pagar despeses sumptuàries. Aleshores ? Bé, haurem d’esperar mesos o anys per a descobrir el secret. El que sí sabem, és que té un servei permanent d’almenys dos Mossos, armats, dintre de la casa. Això, ho he pogut saber per familiars directes d’agents del Cos. El que no puc confirmar és si les armes son les oficials o son particulars. Si fossin les reglamentaries del Cos, el delicte seria greu, molt greu. Tampoc, he pogut confirmar si el vehicle i el xofer que fa servir, és part del servei o és totalment privat. Es una dada que he demanat per diverses vies i encara no té resposta segura. Pel que fa vida i miracles, és evident que gaudeix d’unes condicions econòmiques de privilegi, amb l’anterior sou d’ eurodiputat, i despeses d’habitatge pagades. Ara, disposa del sou de diputat al Parlament, amb els extres que suposa ser president de Grup Parlamentari, i potser fins i tot, despeses per viure a fora del país....Tot, està sotmès a supòsits i condicions ,sense cap ànim de transparència. Curiosa situació, la d’un líder que volia donar lliçons de govern, a tort i a dret. Ara bé, passats els anys, i vist el que hem vist des del moment de la sortida, ens hem de preguntar, val la pena que torni ? No estaria millor ell, i sobretot nosaltres, si es quedés allà on és ara? Pot ser el líder espiritual de Junts, però estem parlant d’una petita minoria, per a la resta de catalans, és un destorb. Aleshores, hem de fer res més del que ja hem fet fins ara ? Jo diria que no. Si l’amnistia fa el seu curs, i finalment queda lliure de càrrecs que els gaudeixi i ens deixi d’empipar als que ni vam fugir ni vam delinquir.