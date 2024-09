BORREDÀ- GRAN ÈXIT DE LA TROBADA DE PUNTAIRES. El dissabte dia 7, ha tingut lloc, la XX TROBADA. Borredà, té ja, una llarga tradició, a nivell de cursos de puntaires, exposicions, intercanvis amb colles de la comarca i de fora, i a nivell de TROBADA ANUAL. Enguany, s’havia preparat tot, per aconseguir una fita en el calendari, i es va fins i tot superar, obtenint una de les majors participacions de tots els anys. Volíem celebrar amb nota, haver arribat als 20 anys, i realment tot va acompanyar. Tot i el bon temps, es va decidir habilitar el Local Puigmal, per encabir-hi les 100 puntaires, vingudes de més de 35 municipis, d’arreu del país. El bon ambient i l’aplegament en un lloc com aquest, va permetre gaudir d’una autèntica festa puntaire. Al mateix temps, en el Centre Cívic de la Gent Gran, es va habilitar la sala 1, per a 3 paradistes, on es podia comprar tota mena de material per exercir l’art de puntaire. I a la sala 2, s’hi van exposar diversos treballs, de diferents èpoques, de composicions ,fetes per puntaires. Una exhibició d’art, molt visitada per les mateixes puntaires, acompanyants, i gent del poble. La Trobada, va finalitzar amb un dinar de germanor, amb la participació de 70 comensals. A mitja tarda, es va donar per conclosa la Trobada, amb elogis envers les organitzadores, i amb ganes de pensar en noves fites de cara l’any vinent. L’organització va anar a càrrec de la Colla de Puntaires de Borredà i de l’Ajuntament. Borredà, 9 de setembre de 2024.