BORREDÀ – CONDICIONAMENT LATERALS CAPELLA CEMENTIRI- PORXO LATERAL I CAPÇAT DEL MUR. L’any 1886, la Parròquia de Borredà, va decidir habilitar uns terrenys, prop de l’entrada al poble per la Carretera de Berga a Ripoll, per instal·lar-hi el nou cementiri ( fins aleshores, el cementiri estava en un dels costats de l’església, dintre del nucli urbà).La primera construcció fou l’actual capella, amb un bloc de nínxols, a banda i banda. Una vegada ocupats aquells primers 56 nínxols, se’n varen fer més, en un dels laterals, i al final, del recinte. Poc a poc, es van anar ocupant tots, i abans d’esgotar la disponibilitat, l’Ajuntament va proposar municipalitzar-lo, per a poder garantir la seva ampliació i manteniment. Estàvem, a l‘any 2000. Fetes les negociacions amb la Parròquia i el Bisbat de Vic, l’Ajuntament va passar a ser el nou propietari. Tot seguit, va comprar els terrenys annexes, així com els del jardí de l’entrada del poble, i va procedir a la redacció d’un projecte d’ampliació, amb la perspectiva de garantir les necessitats pels propers cent anys. Duta a terme l’ampliació, l’any 2015, es va considerar urgent procedir a recuperar la titularitat dels nínxols a banda i banda de la capella, degut al seu estat precari. Els anys següents, van suposar traslladar les despulles i procedir a l’enderroc dels dos edificis. I a l’any 2020, es va acordar demanar un ajut al PUOSC, de la Generalitat ,per a condicionar els espais alliberats, i donar-los-hi un nou ús. La setmana passada, van finalitzar les obres de condicionament dels laterals de la capella, amb la construcció d’un PORXO LATERAL, a la banda esquerra, i un espai obert a la dreta. La funció d’aquest porxo lateral ,és el de disposar un lloc per protegir-se del sol i la pluja, a més de protegir la fossa comuna que hi ha al terra. Les obres han tingut un cost de 56.970 euros, i les ha dut a terme l’empresa Jordi Roset, de Vilada. També s’ha procedit a protegir tot el mur perimetral del cementiri nou amb un conglomerat de teules. Aquesta, era la darrere de les actuacions previstes, en el pla director del Cementiri municipal. Borredà, 2 de setembre de 2024.