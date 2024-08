VERGONYA INFINITVA – DARRER CAPÍTOL. Qui esperés un acte de valentia i honor, per part de Puigdemont, ha pogut comprovar que no té ni una cosa ni altra. Ho va demostrar en els seus temps de president, i ho ha repetit en nombroses ocasions durant aquests anys, en tant que fugitiu de la Justícia. Avui, hagués pogut salvar una mica la seva trajectòria, però els “messies” només pensen en el seu propi interès, encara que el vesteixin de grans paraules, plenes d’èpica i estètica. Tot és fum, tot és egolatria. Ni tant sols ha pensat en el mal que causaria al prestigi dels Mossos d’Esquadra, fugint, de nou , creant un desconcert dintre del seu propi partit. Una vergonya infinita, ens ha causat tot aquest enrenou, en un dia que estava dedicat al triomf de la democràcia. Una vegada més, ha volgut fer un boicot, a l’acte més rellevant d’una legislatura: l’elecció d’un nou president, fruit dels resultats electorals i de les negociacions i pactes entre els partits. Malgrat els seus intents, la democràcia ha vençut de nou, i el Ple d’Investidura ha seguit el seu curs, fins a la votació del candidat, Salvador Illa, ara ja nou President de la Generalitat de Catalunya. I aquesta és la nova realitat de Catalunya. Avui, obrim una nova etapa, que en tanca una altra, molt negativa . Avui, podem donar per acabat el procés i post procés, per iniciar un nou període de la nostra història que serà radicalment diferent, dels viscuts. Hem deixat enrere una llarga etapa d’enfrontaments, divisions, radicalitzacions, que han suposat molt de dolor i pèrdues, per a la immensa majoria dels catalans. Si mirem enrere veurem tot el patit i viscut, per culpa d’uns il·luminats i eixelebrats que volien portar-nos pel pedregar, cap una Ítaca que ni ells sabien on era ni en què consistia. Han estat anys, massa anys de patiment i sofriment, per aturar aquesta disbauxa. Finalment, hem guanyat. Avui, suposa el triomf de la valentia i la persistència. No tinc cap dubte que en poques setmanes i mesos, el país tindrà canvis rellevants, no solament a nivell de governança sinó també de convivència i confiança en si mateix. Avui, hem viscut hores de vergonya infinita, que han donat pas a constatar la fortalesa de la nostra democràcia i al triomf de la nostra aposta, per una Catalunya de progrés, en el marc d’una Espanya plural, i tots plegats, dintre de la Unió Europea. Tenim ja Salvador Illa com a nou president, amb ànsies per a formar govern i iniciar aquest nou període que tan havíem somiat.