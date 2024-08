PRIORITAT: FER FIABLES TV3 I CATRADIO. Son molt llunyanes les dates fundacionals de TV3 i Cat radio, com llunyanes i oblidades son les bases fundacionals: objectivitat, fiabilitat i servei al poble català, que és qui paga el seu funcionament. D’aquell desig o voluntat, es va passar de seguida a la seva “ocupació” i ús discrecional com element de propaganda dels governs pujolistes. Ingents quantitats de diner públic van servir per a incrementar l’aparell tècnic i humà, fins convertir-se en una autèntica màquina propagandística. Es la més cara i la més poblada de personal i càrrecs ,de totes les televisions autonòmiques. Supera, fins i tot a les privades, amb xifres que comporten aportacions multimilionàries de les arques de la Generalitat. 330,5 M en aquest 2024, però un total de 1.347 M, en quatre anys, fins el 2027. Si es volen controlar els mitjans públics, res millor que fer-los dependre de les aportacions del govern de torn. I és que en TV3, tot és gran. Amb dades d’octubre de 2022, tenia 2.356 treballadors, 1.000 més que Canal Sur- Andalusia, molts més que Mediaset, La Sexta o A3, no en va ,disposa de 430 redactors, 104 operadors, 9 directors d’àrea, 26 caps de departament, 11 caps de serveis, 4 redactors en cap, 4 editors, 121 treballadors d’alt nivell, etc, etc. Aquesta immensa maquinària, va oblidar la voluntat inicial ,de copiar estructura i funcionament de la mítica BBC, per servir al poble català, amb objectivitat i fiabilitat. Va caure en mans del govern de torn, amb una docilitat i entrega total, fins el punt d’esdevenir, ja en temps del procés, l’autèntic centre de formació i propaganda. Va oblidar no solament els objectius inicials, sinó, fins i tot, que el poble català ,és divers i plural. No hem trobat en TV3 ni en Cat radio i canals annexos, tots sota les sigles de la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), aquell servei públic que hauria de complir escrupolosament. No s’estranyi ningú de la deserció de centenars de milers de catalans cap altres emissores i canals on podéssim veure i escoltar la realitat del nostre país i no mentides i falsedats, al servei del procés. El mal produït ha estat immens, exercit per periodistes i personal, amb sous de luxe que no han estat a l’alçada de la seva professió. S’han dit mentides i falsedats, s’ha creat un estat d’opinió, des de mitjans públics que no corresponia a la realitat del país, i s’ha exercit un rol polític que no li corresponia, en tant que mitjans informatius. S’han concedit espais, a personatges directes per a fomentar el procés, i s’ha participat en campanyes, en contra dels defensors de la legalitat. El prestigi que un dia havia tingut, ha desaparegut molts anys enrere, i encara que s’hagi volgut canviar de nom per fer oblidar els danys, aquests perduraran per molt de temps. Ha arribat el moment que el nou Govern, modifiqui estructures i direcció, aprimi notablement la composició interna, i emprengui el camí cap un destí de veracitat, professionalitat i objectivitat. El diner públic ha d’anar destinat a serveis públics, i aquest ha de ser el gran repte i objectiu dels mitjans de la CCMA, deixant enrere els nefastos temps, en que han deixat d’actuar com públics.