MILERS D’ULLS I ORELLES, SOBRE EL TERRITORI. Un dels elements clau per un Govern és conèixer bé el territori. I no només el territori oficial sinó el real, el de cada dia. Segur que tots coneixem serveis de la Generalitat, o d’ajuntaments concrets que no funcionen com haurien de funcionar. Una opció és queixar-se, a nivell intern, una altra és fer arribar la queixa als estaments corresponents. De poc serveix queixar-se per queixar-se sinó hi ha un pas endavant perquè s’hi trobi solució. Aquesta és una via vital per un partit de Govern: tenir coneixement real del que passa en el país. Sense intermediaris, sense modificacions ni adulcoraments de la realitat. Es una feina que pertoca a tota la societat, en conjunt, però molt especialment als qui tenen una vinculació directa o indirecta amb el partit de govern. Tenir prop de vint mil persones, repartides per les quaranta- tres comarques, permet tenir milers d’ulls i orelles que miren i escolten el què passa i perquè passa. Transmetre les queixes, les propostes, alternatives o incompliments, facilita l’acció de govern i evita el mal funcionament de multitud de serveis essencials. Al llarg de molts anys he constatat diferències d’interpretació de les lleis d’urbanisme, així com de les mediambientals i d’altres tipus, en funció dels territoris de Catalunya. Fa molt de mal comprovar com s’interpreten determinades lleis i/o reglaments, en una província o una altra. En un país petit com el nostre, amb més o menys temps, tot se sap i comprovar que en un lloc han permès determinades obres, que s’han prohibit en un altre, suposen greuges comparatius que en res ajuden a la credibilitat d’una institució. El mateix passa amb permisos de carreteres, amb diferències de criteri, en funció de qui les ha pres. Ja no parlo de carreteres diferents, sinó de la mateixa carretera, en trams diferents. O serveis mèdics, alterats en uns llocs, i preservats en altres...la llista pot ser infinita. Per això és important que els responsables públics, sàpiguen que les seves decisions son seguides, supervisades i si cal, traslladades als més alts nivells de l’administració com perquè hagin de donar explicacions, per decisions diferents a temes similars. Ho he dit en anteriors ocasions. Tenim una administració de la Generalitat gegantina, mal distribuïda i mal organitzada, amb conflictes permanents o diferències constants amb ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Falta coordinació i cooperació, de manera que les friccions son habituals i en multitud de qüestions. Trobar la sintonia adequada i la claredat de competències, facilitaria el bon funcionament del conjunt de les administracions. Doncs bé, la procedència de bona part del govern d’àmbits municipals, facilitarà aquesta entesa. N’estic segur, però ajudarà que tots els departaments tinguin en compte les realitats del territori per conèixer-les, i preparar-hi la resposta oportuna. D’aquí que obrir els ulls i escoltar queixes, denúncies o simples propostes, puguin servir eficaçment al que tots volem i desitgem: una bona gestió que resolgui el màxim de problemes existents. I a la major brevetat possible.